Los Warriors se olvidan de Giannis Antetokounmpo y ponen nombre a su nuevo objetivo

La franquicia californiana opta por reformular su verano con un movimiento de perfil más bajo, pero en el que podría entrar de igual modo un Jimmy Butler que en caso alguno parece tener certificada su continuidad en el equipo

Hace tiempo que los Golden State Warriors no tienen demasiado claro el camino a seguir o, al menos, no han sido capaces de poner en práctica lo que marcada su hoja de ruta. ¿Consecuencia? Años en el anonimato mientras nombres como Giannis Antetokounmpo vuelan para dar sitio a otros que en caso alguno llegan al estatus del griego de los Milwaukee Bucks.

La película entre los de San Francisco y el dos veces MVP parece terminada desde febrero, momento en el que la organización de Wisconsin rechazó la oferta de los primeros esperando a que en el periodo entre temporadas llegase un paquete mejor. Desconocemos si terminará siendo así, pero lo que es seguro es que a los Warriors parecen haberles agotado antes de tiempo.

Según informa Sam Amick, no es solo que los de la Bahía estén mirando otros objetivos, sino que hay otros interesados que le han pasado por la derecha. ¿De qué equipo hablamos? De los Minnesota Timberwolves. Eliminados en segunda ronda de playoffs, y tras escuchar las quejas de su jugador franquicia, Anthony Edwards, se habrían lanzado a por Giannis con una oferta que podría incluir a Jaden McDaniels, Naz Reid, Terrence Shannon Jr. y las dos selecciones de primera ronda que tienen en su poder.

La opcion B de los Warriors, mucho más factible

Sabedores de que lograr la firma de Antetokounmpo es casi imposible, dado que tienen incluso menos que ofrecer que hace unos meses –Jonathan Kuminga ya no está–, los Warriors han puesto sus ojos sobre Michael Porter Jr., pieza que también pretendieron en el cierre del mercado de traspasos y que apunta a ser bastante más barata que The Greek Freak.

Es Michael Scotto de Hoopshype quien nos pone sobre la pista señalando que si los Brooklyn Nets no acuerdan una extensión de contrato este verano con el alero de 28 años, se espera que varios equipos de la Liga se interesen en su traspaso, estando en cabeza de carrera los de Golden State, que ya estuvieron cerca de un acuerdo hace meses con una primera ronda viajando hacia tierras neoyorquinas.

El enorme paso al frente de Michael Porter Jr.

Que a Michael Porter Jr. le hacía falta un cambio de aires era un secreto a voces. Sin mayor espacio en los Denver Nuggets, el talentoso alero marchó a Brooklyn, donde en su primer año ha brillado con un promedio de 24,2 puntos (seis más que en la 2024-25), 7,1 rebotes y 3 asistencias. Ya se suponía que podía dar más, pero ahora ha quedado certificado con una excepcional campaña en territorio neoyorquino.