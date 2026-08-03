Dallas no aprende y repite con Cooper Flagg la jugada que le hicieron a Luka Doncic

Los de Texas, casi tocados por una varita mágica, disfrutan de una inmensa segunda oportunidad junto a Cooper Flagg; sin embargo, han optado por repetir el rumbo que ya tomaron las cosas con el genio esloveno, quien acabó traspasado en uno de los movimientos más impactantes del siglo XXI

Siempre se ha dicho que 'la historia está condenada a repetirse' y en el caso de Dallas Mavericks, Luka Doncic y Cooper Flagg no podemos ponernos en contra. La franquicia de Texas montó el mayor lío que se recuerda en años en la NBA al traspasar al esloveno, todo ello después de intentar cargar sobre sus hombros lo que no pudieron hacer como gerencia. Pues bien, están repitiendo la jugada con el número 1 del draft de 2025.

Cooper Flagg, en el mismo escenario que Luka Doncic

Una vez que el genio esloveno salió de Dallas rumbo a los Lakers, y para sorpresa de propios y extraños, los Mavs tuvieron la suerte de hacerse con el pick número 1 del draft cuando apenas tenían probabilidades; y claro, eso les abría la puerta a elegir un nuevo talento generacional como es Cooper Flagg.

Echa una de las elecciones más cantadas de la historia, los análisis sobre el futuro de la organización de Texas y los posibles movimientos en el mercado no cesaron. El más esperado, el de la salida de Anthony Davis, se acabó dando rumbo a los Washington Wizards. Parecía el inicio de la cascada, pero de pronto todo se secó.

Lejos de una revolución o de ir a por piezas muy concretas para rodear al proyecto de Duke, en Dallas han optado por dar continuidad a una plantilla que recuerda mucho a las Finales de 2024 con Luka, pero que inspiran muy poco de cara a un futuro brillante con Flagg, ya que básicamente es la misma base con otro líder.

La renovación de Naji Marshall, la puntilla para Flagg

No exageramos si decimos que el quinteto inicial que apuntan a sacar los Mavericks en la temporada 2026-27 es casi el mismo que tenía a su lado Luka Doncic antes de que le dieran la patada. Kyrie Irving (ya recuperado), P.J. Washington, Daniel Gafford y Naji Marshall podrían jugar perfectamente junto al talentoso alero de aún 19 años.

Rumores de traspaso ha habido en todas direcciones, sobre todo con P.J. Washington y Gafford, pero en lugar de dar salida a estos lo que han hecho en Texas es renovar a Marshall por tres años y 52,2 millones de dólares...

Solo el tiempo dirá si el plan sale bien, mal o regular, pero por ahora lo que es seguro es que en Dallas no han aprendido la lección hasta el punto de repetir la jugada con Cooper Flagg. ¿Tendrá el mismo final? Toca esperar acontecimientos.