Giannis Antetokounmpo se pone serio y los Heat se lanzan a por un fichaje estelar

El jugador griego muestra un pleno compromiso con su nuevo equipo, pero a su vez aprieta las tuercas para que se confeccione la mejor plantilla posible; y sí los de Florida han tomado nota y ya han puesto nombre a su gran objetivo, quien por cierto es un All-Star

Cuando uno habla de Giannis Antetokounmpo no lo hace únicamente de un enorme jugador, sino también de alguien cuya ética de trabajo está fuera de toda duda; tanto es así que en la temporada pasada, cuando los Milwaukee Bucks querían dejarle sin jugar, se rebeló para dejar claro que ya se diesen unas u otros circunstancias su sitio estaba sobre la pista. Por ello, no extraña un pelo que se haya puesto serio con su nuevo equipo, los Miami Heat.

Lejos de mantenerse al margen hasta que llegue la pretemporada, el jugador griego ha tomado el mando desde primera hora, algo que le lleva no solo a dar ejemplo a sus compañeros, sino a empujar a la franquicia de Florida a que sigan mejorando la plantilla, algo que esperan hacer en breve con el aterrizaje de un All-Star que han subrayado en rojo.

Giannis Antetokounmpo se pone serio con los Heat

The Greek Freak ha recuperado la ilusión. Aunque siempre lo ha dado todo por los Bucks, era inevitable que dado el flojo rendimiento colectivo terminase por sentir que había llegado la hora de cambiar de aires, algo que ahora celebra, tal y como podemos ver (y escuchar) al haber documentado en vídeo su primer día con los Miami Heat. Lejos de mostrarse comedido, Giannis deja claro que desea ganar un campeonato con su nuevo equipo.

"Creo que necesito esto. De verdad. Creo que en la vida, a veces, cuando estás en tu zona de confort, necesitas cambiar y despertar caras nuevas, conocer gente nueva. Creo que eso sacará lo mejor de mí", le comenta a Caron Butler, excompañero en Milwaukee y ahora entrenador asistente en los Miami Heat.

En respuesta, es el propio Butler quien le señala que debe marcar la pauta para el resto de la plantilla, siendo el primero en Miami de cara al training camp de septiembre-octubre. Antetokounmpo coincide en tal apreciación. "Antes que nada, lo hago por mí. Quiero saber qué está pasando. Quiero saberlo todo: ataque, defensa. Así, cuando llegue al training camp, estaré casi un paso por delante. Podré hablar con ellos. Si no conozco el sistema ofensivo, no puedo hablar con mis compañeros", sentencia, hablando con los entrenadores.

El fichaje estelar que prepara Miami

Tras no poder hacerse con los servicios de LeBron James –y eso que incluso anunciaron su presentación en Youtube...–, los Miami Heat han cambiado de objetivo, pero bajo una premisa clara: hacen falta tiradores para abrir espacios de cara a que Giannis Antetokounmpo y Bam Adebayo puedan jugar con la mayor comodidad posibles. Pues bien, el elegido para ello no es otro que Klay Thompson.

El veterano escolta All-Star de 36 años tiene aún un año de contrato con los Dallas Mavericks por 17 millones de dólares, pero ello no debe ser impedimento para verle partir, ya que el equipo lo puso hace meses en el mercado y el propio Klay vería con muy buenos ojos un traslado a Miami. ¿Cuál es el problema? Que los Heat no pueden afrontar un traspaso.

Según informa Anthony Chiang de Miami Herald, el plan de Miami es ser pacientes y esperar a que el escolta acuerde la rescisión de su contrato con los de Texas. No será sencillo, ya que estos prefieren un intercambio y solo aceptarían liberar a su activo si ello llega unido a que este perdone hasta siete millones de dólares. Conocedores de tal situación, los Heat ya han deslizado a Thompson que podrían pagarle justo esa cantidad en su nuevo contrato. La negociación puede ir para largo, pero no tienen prisa. Le quieren en su plantilla y esperarán.