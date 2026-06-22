El traspaso de Giannis Antetokounmpo, inminente y con dos equipos finalistas

Según informa Shams Charania de ESPN solo quedan dos posibles destinos del jugador griego, al que los Milwaukee Bucks intercambiarán antes de la celebración del draft que comenzará este martes 23 de junio para poder dar forma a su nuevo proyecto cuanto antes

Cuando el río suena, agua lleva. Pues bien, el de Giannis Antetokounmpo está completamente desbordado. Si en otras ocasiones no se ha pasado de rumores y suposiciones, en el presente todos los actores han apretado el acelerador hasta el punto de que el portavoz oficioso de la NBA, Shams Charania de ESPN, ha asegurado que el jugador griego de los Milwaukee Bucks será traspasado antes del draft que comienza este martes 23 de junio.

Hablamos de horas de locura en la competición estadounidense, pero hasta cierto punto controladas, ya que tras muchos nombres de posibles destinos para The Greek Freak podemos decir que la lista de finalistas se resume a dos, siendo en estos momentos el favorito Boston Celtics.

Jaylen Brown, llave hacia Giannis Antetokounmpo

Los verdes, hasta ahora agazapados mientras otros se desgastaban sobre el terreno, cuando han ido lo han hecho de verdad. Lejos de dar rodeos o empezar regateando antes de sentarse a la mesa, los Celtics han sacado a jugar a Jaylen Brown, pieza que ha hecho que en Wisconsin levanten las orejas y pongan ojitos. ¿Por qué? Porque se trata de un jugador que haría que la transición no fuese casi ni eso, ya que les llevaría a competir desde ya.

Por ello, no extraña que Marc Stein –insider reputado de la Liga–, asegure que una fuente de la misma le ha confirmado que Boston tiene una oportunidad real de adquirir a Giannis; tanto es así que los Bucks ven posible hacer un traspaso limpio con los Celtics sin tener que incorporar a otros equipos invitados.

Si se diese ese acuerdo únicamente a dos bandas sería una enorme sorpresa, ya que desde hace semanas se da por hecho que hará falta al menos la participación de tres o más equipos. Entre los postulados para ese papel de 'facilitador' se encuentran los Detroit Pistons con Isaiah Steward en el mercado, así como los Portland Trail Blazers, que poseen las selecciones de los próximas draft de los Bucks, que estarían muy interesados en recuperarlas.

Miami Heat, el otro finalista

Un poco (bastante) más a la desesperada que los Celtics aparecen los Miami Heat. Los de Florida forman parte de la terna de equipos que llevan meses, e incluso años, metidos en la mezcla para conseguir al dos veces MVP de la NBA. En su caso hablamos casi más de necesidad que de deseo, puesto que están huérfanos de un líder sobre el parqué.

Ese sentido de urgencia no solo les ha mantenido en la pelea, sino que desde hace tiempo se considera que su oferta es la mejor que tienen (tenían) los Bucks sobre la mesa. En su contra está que no pueden dar más de lo ya ofrecido –Tyler Herro, el joven Kel’el Ware, varios jugadores adicionales y múltiples picks y swaps de draft– y que Milwauke parece que les está utilizando para engrosar el paquete que consigan por otro lado.

Ya acabe en uno u otro sitio, la realidad es que se trata de un movimiento clave para el futuro próximo de la NBA. Cualquier equipo que reciba a Giannis Antetokounmpo está mucho más cerca de ser campeón que sin él.