Shaquille O'Neal confiesa el verdadero motivo de su adiós a los Lakers y el papel que jugó Kobe Bryant

La leyenda de la NBA echa la mirada atrás para rememorar ese instante en el que su carrera cambió por completo al dar por cerrada su etapa vistiendo de oro y púrpura para unirse a los Miami Heat de Dwyane Wade

Hablar de la historia de Los Angeles Lakers te lleva en un momento u otro a repasar el three-peat de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Tras años complicados tras el adiós del emblemático Magic Johnson, la dúo nombrado volvió a poner en órbita a los de oro y púrpura con un dominio aplastante, sobre todo en playoffs. Por momentos se pensó que serían imparables durante al menos una década, pero tal percepción saltó por los aires con el adiós de Shaq, algo que ahora el mismo explica.

La relación de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal no provocó la ruptura

Lejos de lo que la gente piensa, y participando en el podcast Show Basketball, O'Neal aclara que el hecho de dejar los Lakers para firmar con los Miami no fue consecuencia de tener una mala relación con Kobe; es más, siempre ha recalcado lo buen compañero que era.

"La razón por la que me traspasaron no fue por los roces entre Kobe y yo. Si hubiera tenido en ese entonces la sabiduría que tengo ahora... hubiésemos ganado siete anillos". comenta antes de recalcar que le faltó temple en un momento en el debió echar el freno.

"Si me viera de nuevo en esa situación, probablamente tendría una reunión con mi familia. Finalmente me fui a Miami, me asocié con Dwyane Wade y gané un anillo más, pero me habría gustado haberme quedado allí el resto de mi carrera", subraya en relación a Los Angeles Lakers.

El verdadero motivo del adiós de Shaq

Lejos de buscar culpabilidad en terceros o pensar que su decisión final dependió de otros, O'Neal pone las cartas sobre la mesa para dejar claro que la única causa de su marcha de la franquicia californiana fue el dinero. Mientras Shaq insistía en un contrato de 150 millones de dólares, la gerencia quería que aceptase menos y se terminó yendo.

"Querían que yo aceptara menos dinero. Debería haber dicho: 'Está bien Kobe, ya te he criado lo suficiente. Ahora es tu equipo'. Aun así hubiera seguid haciendo mis 28 puntos y 10 rebotes. Pero yo dije: 'Nah, quiero 150 millones. No me importa lo demás'. Mi ego me dio lo que quería", sentencia.

Las discusiones con Kobe Bryant no tuvieron nada que ver en la partida de O'Neal, pero eso no quiere decir que el tristemente fallecido mito de los Lakers no jugase un papel en ello. El 'grandullón' fue incapaz de aceptar que su compañero se había convertido en una superestrella y ese fue el final de una pareja que durante años sembró el pánico en la NBA.