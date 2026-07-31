Kevin Durant por LeBron James, la jugada definitiva coge forma

El veterano alero de 37, actualmente jugador de los Houston Rockets, está en el radar de un equipo con aspiraciones de ir a por el anillo para olvidar el hecho de no tener en su plantilla al Rey, quien sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA

La decisión de LeBron James de firmar con los Philadelphia 76ers ha dejado múltiples secuelas. Como siempre que se mueve un jugador de tal calibre, suele haber un ganador y muchos perdedores. Pues bien, entre estos últimos hay un equipo dispuesto a tirar la casa por la ventana para revertir la situación con el fichaje de otra leyenda de la NBA como es Kevin Durant.

Kevin Durant por LeBron James, jugada maestra

La NBA se está dividiendo entre los que confían en ir dando pasos cortos (pero seguros) y los que quieren solucionar sus problemas a base de acumulación de estrellas. Ambas fórmulas han funcionado en un momento u otro, pero es obvio que nombres como los que nos ocupan, LeBron y Durant, apuntan sin duda a la opción B.

El Rey, quien llevaba ocho años defendiendo el oro y púrpura de los Lakers, sentía que debía cambiar de aires para alimentar su hambre competitiva. Durante más de tres semanas ha tenido a todos con la intriga de conocer su nuevo destino y, tras decantarse por los Sixers, ha provocado que los damnificados quieran levantarse cuanto antes.

En ese escenario, el de dar un golpe sobre la mesa para contestar al portazo de James, está cobrando fuerza en las últimas horas el nombre de Kevin Durant. A sus 37 –serán 38 en septiembre–, el que fuese MVP en 2024 sigue siendo uno de los mejores jugadores de la competición estadounidense, y por ello no sorprende que pese a su compromiso con los Houston Rockets haya quien desee sacarlo de Texas a la voz de ya.

Sin El Rey, pues con todo a por Durant

Sabedores de que el curso pasado se quedaron cortos y que sus rivales en la Conferencia Este se han reforzado inmensamente –Miami Heat se ha hecho con Giannis Antetokounmpo y Philadelphia con Jaylen Brown y el mencionado LeBron– son los Cleveland Cavaliers los que están echando las redes sobre Kevin Durant.

Según informa el periodista de la prensa local de Cleveland, Nick Perdone, los de Ohio ven a Durant como uno de los últimos jugadores de nivel superestrella potencialmente disponibles, por lo que pretenden ir a por él para alimentar sus esperanzas de campeonato. Así lo explica él mismo.

"Los Cavs podrían estar considerando movimientos de mayor perfil. Durant es probablemente el último gran pez que queda esta temporada baja y los Cavs son lo suficientemente profundos como para poder gestionarlo con cargas controladas. Es el único movimiento restante que mejoraría significativamente sus posibilidades de título", subraya.

Es obvio que un movimiento de tal envergadura no es nada sencillo, pero si hay un verano para confiar en que es posible es el presente. Muchos All-Star han cambiado de equipo y KD podría ser el siguiente.