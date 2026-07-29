Un nuevo menosprecio a Jaylen Brown con graves consecuencias para Stephen Curry

El que fuese MVP de las Finales NBA de 2024 jugará en los Philadelphia 76ers después de que otros equipos entendiesen que apostar por él era un error

La NBA tiene estas cosas. Hay jugadores que por momentos tienen una consideración inmensa y sin aviso esa misma cambia radicalmente. Y no, no decimos que esto haya pasado con Jaylen Brown, pero sí que hasta cierto punto su salida de los Boston Celtics ha tenido un punto de despido que ha hecho deteriorarse su imagen; tanto es así que ha sufrido un nuevo menosprecio que complica, y mucho, la vida a Stephen Curry.

Porque la gran estrella de los Golden State Warriors lleva años habituada a sufrir, pero no esperaba que las decisiones que se tomasen le afectasen de un modo tan rotundo como para que su futuro quedase en entredicho.

Jaylen Brown, menospreciado

Como decíamos, esta película comienza en Boston. Allí, vistiendo de verde, Jaylen se vio eternamente comparado con Jayson Tatum, y pocas veces para bien. Su manejo de balón, la manera de absorber tiros... Las críticas fueron por momentos feroces y solo amainaron cuando fue MVP de las Finales de 2024.

Fue entonces cuando Brown pareció ponerse a la altura de su compañero, pero entonces no sabía que tal paso al frente –unido a su enorme campaña 2025-26– terminarían por colocarle en la rampa de salida. Sin contar con Tatum a su lado, Jaylen destacó hasta llevar a los Celtics a más de 50 victorias. Los elogios le llovían y él mismo dijo que había sido la temporada que más había disfrutado. Y no, este matiz no gustó nada en Boston, donde decidieron traspasarle con el apoyo de Tatum.

Ya siendo jugador de los Philadelphia 76ers podría parecer que la polémica quedaba atrás... ¡Pues no! Poco después de conocerse que también llegaba LeBron James a Pensilvania saltaba la noticia: los Warriors no quisieron dar cuatro primeras rondas por Brown cuando tenían hecho su fichaje. Eso ya marca una línea roja, pero lo más sorprendente es el motivo: no creían que pudiese liderar la franquicia una vez Stephen Curry se retire; informa Logan Murdock de The Ringer.

Stephen Curry sufre las consecuencias

El anunciado enfado de Stephen Curry no sorprende lo más mínimo. Hace años que sueña con tener una plantilla con la que pelear por el anillo y es obvio que Jaylen Brown le acercaba a ello. Sin embargo, Golden State le ha ignorado por completo para centrarse únicamente en su futuro. Más claro, han dado por terminada la época del base cuando aún tiene nivel All-Star.

Ante tal situación, ya son varios los informes que anuncian el enfado de Curry y su posible inclinación a cambiar de equipo. El 'no' al fichaje de Jaylen le ha dejado sin opciones de absolutamente nada para la temporada 2026-27 y los Warriors no se plantean moverse para variar tal escenario. ¿Pedirá el traspaso? Parece una locura, pero la desesperación puede llevarle a ello.