Los Lakers se lanzan a por la guinda para Luka Doncic

La franquicia californiana vive un verano atípico al saber que deja de contar con LeBron James y que el genio esloveno pasa a ser su gran referente. Por tanto, no extraña que estén dando lo mejor de sí para rodearle con las piezas necesarias para poder ir por el anillo

En Los Angeles Lakers hay ilusión, pero comedida. Ya sin LeBron James en plantilla, la oficina se puso hace tiempo manos a la obra para conseguir las piezas idóneas para rodear a Luka Doncic. Es obvio que será la pista la que determine si han acertado, pero el esfuerzo es innegable; tanto es así que ya se están moviendo para conseguir la que sería la guinda a una planificación que pinta realmente bien.

Luka Doncic y sus nuevos guerreros

Antes de conocer la partida definitiva de LeBron James, era el propio entorno de Luka Doncic el que filtraba que hace tiempo les prometieron desde la gerencia de oro y púrpura que este verano de 2026 sería el del despegue del equipo, el de los grandes cambios. No podemos decir que le hayan mentido.

Ya con la millonada que ganaba El Rey libre para invertir en otras direcciones, han llegado a la plantilla piezas del nivel de Walker Kessler, Collin Sexton o Quentin Grimes, además de renovar a Austin Reaves. No son súper estrellas, pero sí piezas que bajo la batuta del esloveno pueden brillar con luz propia, sobre todo en el caso del ex pívot de los Utah Jazz.

En la gerencia están contentos con el trabajo realizado, pero en caso alguno contemplan echar el freno. La idea es que Doncic tenga las mejores armas a su disposición y en esa línea se mueven en el presente de cara a cerrar un nuevo fichaje, el cual les dé un impulso definitivo para ser tan buenos como desean.

Un guinda tan deseada como complicada

Tal cual suena. Los angelinos entienden que les falta algo de físico y atletismo en el equipo, lo cual les ha llevado a fijarse desde hace tiempo en Jonathan Kuminga. El que fuese jugador de Golden State Warriors y Atlanta Hawks es ahora agente libre sin restricciones, pero sus pretensiones financieras han hecho que un sign-and-trade sea la única salida para su contratación.

Si bien el camino a seguir está claro, y según Brett Siegel de Clutchpoints todo apunta a que terminará en Lakers, a esta hora Kuminga depende por completo de lo que deseen hacer los Hawks, quienes ya habrían rechazado una oferta compuesta por Jarred Vanderbilt y un intercambio de primera ronda para 2022 por parte de los angelinos.

Pese a la mencionada negativa, los de Hollywood no cejan en su empeño. Saben del interés de sus vecinos Clippers y de otras franquicias, pero se ven con opciones muy reales de convertir a Kuminga en su particular perro de presa.