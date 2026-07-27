Miami Heat pone nombre al fichaje de consolación para Giannis Antetokounmpo

La franquicia de Florida está obligada a reaccionar tras quedarse sin LeBron James, quien debía ser el gran compañero del griego en la carrera por estar en la pelea por el anillo de manera inmediata

La ilusión se ha disparado en los Miami Heat –fichar a Giannis Antetokounmpo no es para menos–; sin embargo, es justo esa contratación la que exige una responsabilidad aún mayor. No se trata de poner al griego en pista y esperar ganar sin más, sino de rodearle con las armas necesarias para que brille con luz propia. Pues bien, tras caerse la posibilidad de firmar a LeBron James, los de Florida ya han puesto nombre a su 'sustituto'.

Giannis Antetokounmpo no merece menos

Eso es lo que está pensando Pat Riley. Tras dar varios palos de ciego en años anteriores, el presidente de los Heat se ha resarcido este verano cerrando la llegada de Giannis Antetokounmpo, quien sin duda les devuelve a la cabeza del cartel en la NBA.

A sus 31 años The Greek Freak está preparado (e ilusionado) con esta nueva etapa en un lugar idílico como Florida. El dos veces MVP lo pondrá todo de su parte, pero lo vivido los últimos cursos en Milwaukee ha demostrado que ni alguien tan potente como él puede hacerlo solo.

Para empezar en esta nueva aventura contará a su lado con un pívot potente y dominador como Bam Adebayo, pero los propios Heat saben que necesitan más. Porque sí, firmar a Tim Hardaway Jr. está bien, pero es quedarse muy cortos, sobre todo si el gran nombre que han perseguido (y no conseguido) es LeBron James.

Miami ya tiene fichaje de consolación para Giannis

No se puede definir de otro modo a alguien que llega en lugar de LeBron. Los Heat quieren fichar para ser campeones. Nada de reconstruir o confiar en piezas que puedan crecer. Solo quieren ganar. Por ello, no sorprende que tal y como adelanta Barry Jackson de Miami Herald el elegido sea DeMar DeRozan.

Ya desvinculado de los Sacramento Kings, y por tanto libre para firmar con el equipo que desee, el veterano alero de 37 años quiere unirse a un proyecto en el que poder cerrar su carrera peleando por el anillo; y sí, con ese objetivo unirse a los de Florida suena idílico, al menos para él.

No seremos nosotros los que restemos valor o nivel a DeRozan. Pasando por ser uno de esos jugadores cuya ética de trabajo está fuera de toda duda, el de Compton viene de un año en el que ha promediado 18,4 puntos, 4,1 asistencias y 2,9 rebotes. No son ni mucho menos los números más espectaculares de su carrera, pero es que Sacramento no estaba para absolutamente nada.

¿Y quién abre la cancha para 'Anteto'?

He aquí la gran duda de las dudas. Si algo ha demostrado Giannis Antetokounmpo a lo largo de su carrera es que su superioridad física y capacidad de atacar el aro necesita de una serie de tiradores alrededor. Colapsar la pintura va en su contra y, teniendo ya por ahí a Adebayo, cuesta entender cómo funcionaría el ataque con un DeRozan que se mueve por la media distancia, pero cuyo tiro exterior no asusta lo más mínimo.

Obviamente lo expuesto depende de cómo completen el roster. Si tiene 4 o 5 tiradores y además a DeRozan todo debe ir bien, pero si la cuenta que es que el veterano alero debe convertirse en uno de ellos todo se complica hasta límites insospechados. En todo caso, es un All-Star que debe sumarles mucho, si saben encajarlo.