El traspaso de Antetokounmpo ya es una realidad

Le restaba un año más de contrato en los Bucks, que por primera vez en la última década quedaron fuera de los 'play off'. Su marcha va acompañada de la salida también de Bobby Portis

Los Milwaukee Bucks han acordado esta madrugada el traspaso del griego Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP de la NBA y una de las grandes estrellas de la liga, a los Miami Heat.

Según ha informado ESPN, Antetokounmpo, de 31 años, ha sido traspasado junto a Bobby Portis a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis y varias rondas futuras del 'draft'.

El traspaso de Antetokounmpo, que afrontaba su última temporada de contrato con los Bucks, estaba llamado a ser el gran movimiento del mercado de la NBA para este verano. Los rumores sobre una posible salida del griego de Milwaukee circulaban desde hacía un par de temporadas.

Antetokounmpo, campeón de la NBA con los Bucks en 2021, promedió esta última temporada 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias por partido, pese a perderse más de la mitad de los partidos por diversas lesiones.

Cabe recordar que los Bucks, entrenados por el ya cesado Doc Rivers, quedaron fuera de los 'playoff' por primera vez en la última década.

El español Jordi Fernández ya tiene un nuevo fichaje para sus Nets

Los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández alcanzaron un acuerdo con los Minnesota Timberwolves para incorporar a Julius Randle, según informa este lunes la cadena ESPN.

En la operación de tres franquicias, los Nets recibirán a la vigésima octava elección en el draft y enviarán a Nic Claxton a los Chicago Bulls, según las mismas fuentes. Los Wolves recibirán la elección número 33 en el draft, que pertenecía a los Nets. Los Nets de Jordi Fernández adquieren a un jugador que promedió 19.2 puntos y 8.9 rebotes en la última temporada.

Arranca el draft NBA

Los españoles Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller, el mexicano Karim López y jugadores que apuntan a las primeras posiciones como AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer o Caleb Wilson protagonizan esta semana (martes y miércoles) en Nueva York el draft de la NBA.

"Este es el draft en el que hay más jugadores que pueden ser el número uno. Hay un nivel alto y mucha profundidad", detalló Jay Bilas, analista de baloncesto universitario para ESPN durante un panel de expertos previo al draft de la NBA de este martes.

La edición de esta temporada del draft tendrá lugar en el Barclays Center de Nueva York, hogar de los Brooklyn Nets de la NBA y de las New York Liberty de la WNBA. La primera ronda del draft será el martes 23 por la noche y la segunda ronda será el miércoles 24 por la noche.

Uno de los nombres propios es el pívot zaragozano de 21 años y 221 centímetros Aday Mara, campeón de la NCAA con Michigan Wolverines en la reciente temporada y posicionado para ser elegido en la primera ronda, alrededor del lugar 15 del draft.

"Es una anomalía. No es como Wembanyama, pero cómo se mueve y cómo juega es increíble. Su capacidad para hacer tapones es ridícula. No hace falta que sea el mejor del equipo, pero como jugador de rol es único por su envergadura", comentó Fran Fraschilla, comentarista de baloncesto universitario en ESPN.

Mara es uno de los pocos invitados a estar el día del draft en la 'green room' (habitación verde), un espacio reservado a los jugadores que apuntan a las primeras posiciones.