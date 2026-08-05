Los Warriors muestran la salida a Stephen Curry y ya tienen una oferta sobre la mesa

Lejos de contentar al mejor jugador de su historia de cara a la recta final de su carrera, los de San Francisco no han parado de ponerle piedras en el camino hasta colocarle en la rampa de salida y contar con un ofrecimiento en firme para certificar su adiós

Parece mentira que estemos hablando de esto. Mientras han surgido cienes de rumores en los últimos años sobre el posible cambio de equipo de muchas estrellas, las informaciones sobre Stephen Curry siempre versaban sobre su segura continuidad en los Warriors hasta que estos mismos, a base de movimientos sin sentido, han terminado por enseñar la puerta a su máxima leyenda. Y ojo, no es un farol, y que cuentan con una oferta formal para dar forma a su adiós de manera inmediata.

El menosprecio de los Warriors a Stephen Curry

No se puede catalogar como menos. Más allá de errores por todos conocidos como las elecciones en el draft de James Wiseman y Jonathan Kuminga, los de San Francisco han ido poco a poco, y de manera bastante sibilina, faltando el respeto a Stephen Curry. ¿Cómo lo han hecho? Con inacción en el mercado.

Por un lado, como es obvio, están los jugadores que se escapan porque hay otros muchos equipos que los quieren –casos de Giannis Antetokounmpo acabando en los Miami Heat o LeBron James en los Philadelphia 76ers–; sin embargo, es injustificable que teniendo aún a Curry a gran nivel, tires por la borda –y se motus propio– la posibilidad de incorporar a Anthony Davis (arrastrando a LeBron) o a un Jaylen Brown que estuvo a un simple 'sí' por parte de los californianos de unirse a ellos.

Golden State ya está pensando en otra cosa. Desde The Athletic señalan que la cabeza de Joe Lacob está dando forma a cómo pueden ser los Warriors sin Steph y los hechos lo secundan. Este verano no han conseguido incorporar un solo jugador que les lleve a dar un paso al frente, pero sí que suenan piezas muy de fondo de armario como Georges Niang o Kelly Olynyk. No sabemos si han perdido la ilusión por competir, pero es seguro que el interés en hacerlo con Curry se ha desvanecido por completo.

Oferta en firme para unirse a Tatum en los Celtics

Así es. Si la Conferencia Este ya ha ganado peso con el movimiento de LeBron James, la recuperación de Tyrese Haliburton y unos Miami Heat que desean ser temibles con Giannis Antetokounmpo a los mandos, ahora tenemos que los Boston Celtics se han puesto manos a la obra para fichar a Stephen Curry.

Lejos de echar el freno tras la salida de Jaylen Brown, los verdes se han puesto manos a la obra para dar el golpe definitivo adquiriendo al estelar base; tanto es así que según señala John Karalis de Sports Illustrated ha sido el propio Brad Stevens, presidente de los Celtics, quien ha levantado el teléfono para proponer un trato a los Warriors.

Aunque no han trascendido los activos exactos del paquete que Boston mandaría a San Francisco, los verdes han deslizado que cuentan con todo lo necesario para que el trato funcione para ambas partes, estando convencidos de poder obtener la respuesta afirmativa de los Warriors. Lo que es seguro es que parten desde una buena posición, y que Stephen Curry parece predispuesto a salir por primera vez en su carrera.