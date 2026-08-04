Los Lakers sorprenden a Luka Doncic con un fichaje All-Star casi cerrado

La franquicia angelina sigue plenamente centrada en dar forma a una plantilla que permita sacar la mejor versión del jugador esloveno, quien se ha quedado como único referente vistiendo el oro y púrpura tras la salida de LeBron James

Cuando los Lakers se hicieron con Luka Doncic ya sabíamos qué venía a continuación. Pese a comenzar compartiendo vestuario con LeBron James, el destino era que se quedase al mando de las operaciones en solitario, algo que ha terminado ocurriendo en este verano de 2026 con la marcha del Rey a los Philadelphia 76ers, donde vuelve a ser aspirante al anillo.

Con esa realidad como punto inicial, los angelinos se han tomado el mercado como una oportunidad única para rodear a su máxima estrella de la mejor manera posible. Y no, no han perdido el tiempo hasta el punto de hacerse con los servicios de Walker Kessler, Collin Sexton o Quentin Grimes, a quienes está a punto de sumar una guinda con etiqueta All-Star.

Luka Doncic y la necesidad de tiradores

No se trata de ninguna fórmula mágica o de un inesperado descubrimiento. El genio esloveno ya mostró en Dallas cuál era el camino más corto hacia el éxito con él como jefe de filas. Por ello, no sorprende que en Los Ángeles quieran replicarlo con la llegada de piezas con un gran lanzamiento exterior.

En esa línea ya han llegado los mencionados Grimes y Sexton, ya estaban Austin Reaves y Dalton Knecht, se ha sumado también como incorporación Sandro Mamukelashvili; y según informa ahora The Athletic la guinda va a llegar con ni más ni menos que Klay Thompson.

Así es. Uno de los mejores tiradores de la historia como es el veterano escolta de los Dallas Mavericks tendría ya acordado su pase a los californianos una vez cierre su rescisión de contrato con los de Texas, algo que no querían hacer –preferían un traspaso–, pero que finalmente ocurrirá como un mal menor de cara a darle salida.

¿Es Klay Thompson lo que necesitan los Lakers?

En atque seguro, pero en defensa... Mucho se ha hablado en anteriores campañas de que a los Lakers les faltaba físico y atletismo, lo cual les hacía sufrir ante plantillas mucho más potentes en ese aspecto. Y sí, sobra decir que Klay en ataque puede ser fantástico, pero las piernas ya no le responden en defensa como en su mejor época como jugador de los Warriors.

Si es a bajo coste no deja de ser una apuesta de poco riesgo, y por ahí se puede entender el movimiento. Sin embargo, de igual modo Thompson no es tampoco el mismo a la hora de lanzar a canasta; tanto es así que en la última temporada atesoró un 38,3 por ciento en triples, siendo esta la peor marca de su carrera.