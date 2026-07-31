El Real Madrid pasa por el aro y el fichaje de Mario Hezonja ya es oficial

El futuro del alero croata se complicó enormemente una vez se le pasó el plazo para ejecutar la cláusula que le permitía salir a un equipo de la NBA de manera unilateral

Tras semanas de culebrón, el futuro de Mario Hezonja ha quedado sentenciado. El alero croata no se tomó nada bien la salida de Sergio Scariolo y al poco surgieron rumores –una vez más– sobre su posible adiós al Real Madrid, algo que ahora ha quedado confirmado pese a que hace 10 días expiró el plazo que tenía para comprar su libertad rumbo a la NBA.

El conjunto blanco, sabedor de que tenía la sartén por el mango, se puso duro de cara a permitir la marcha de quien era la gran estrella de su plantilla, llegando incluso a deslizarse que podrían exigir a su agente retener sus derechos en Europa. No sabemos si ha sido así, pero lo que es seguro es que los de la capital de España han terminado pasando por el aro.

El Real Madrid permite la salida de Mario Hezonja

Ese es el resumen. Aunque por momentos incluso se barruntó la posibilidad de que forzasen su permanencia en el equipo, parecía claro que retenerle no tenía sentido dado que estaba decidido a partir. Por ello, todo apunta a que se ha llegado a un acuerdo en términos ventajosos para los blancos.

Entendiendo tal contexto, la noticia ha saltado cuando han sido los Cleveland Cavaliers los que han hecho oficial el fichaje de la estrella croata, quien además aparece ya en la página de transacciones de la NBA.

Como decimos, la salida de Hezonja del club español no ha estado exenta de complicaciones. Aunque el representante de este anunció al Madrid que haría efectiva la cláusula de su contrato para partir a la competición estadounidense, finalmente el plazo marcado para la misma (20 de julio) pasó sin que se pagase la misma, por lo que dicho agente se vio obligado a volver a negociar con los de Movistar Arena.

Un contrato de un año con los Cleveland Cavaliers

Si bien se llegó a temer por parte de la dirección deportiva blanca que Hezonja usase la NBA como puente para regresar a la Euroliga con un contrato corto, finalmente el acuerdo al que ha llegado con la franquicia de Ohio es de un año a cambio de 2,8 millones de dólares totalmente garantizados.

Que la mejor liga del mundo haya vuelto a confiar en él no es una sorpresa. El alero de 31 años viene de una de las mejores temporadas individuales de su carrera, siendo nombrado MVP de la Liga ACB y llevando a su equipo a la Final Four de la Euroliga celebrada en Atenas; eso sí, todo quedó empañado porque el Real Madrid no logró ganar ningún título por primera vez en los últimos 16 años.