Los Warriors se la juegan a Stephen Curry por partida doble

El ganador de cuatro anillos vive momentos muy duros en el único equipo que ha conocido, ya que lejos de sentirse arropado ha visto cómo los de San Francisco han tomado sendas decisiones en contra de sus intereses, levantando una polvareda que será difícil de limpiar

Si hay una franquicia que marcha a la deriva en la NBA esa son los Golden State Warriors. Parece ridículo decirlo cuando tienen en plantilla a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos como es Stephen Curry, pero la realidad es que en las últimas horas se ha sabido que equipo y estrella no están en la misma página. Curry, siempre fiel, se siento dolido porque se la han jugado por partida doble.

El germen del desencuentro de Stephen Curry con los Warriors

Stephen Curry no quiere irse (o no quería) de los Golden State Warriors. El ganador de cuatro anillos está en su casa, con su familia, con sus amigos... Allí se ha sentido siempre querido y protegido. Sabe que la época dorada ya pasó y que por momentos le toca remar bajo la lluvia, pero lo que no soporta son las mentiras –dejémoslo en medias verdades–.

Al dos veces MVP de la competición estadounidense le pidieron paciencia. Tras ganar tres campeonatos entre 2015 y 2018 el nivel del equipo bajó con las graves lesiones de Kevin Durant, que se fue, y Klay Thompson, que se quedó. Fue entonces cuanto tocó deambular por el desierto hasta el de nuevo glorioso 2022; sin embargo, este anillo no fue el comienzo de nada, sino un espejismo que siguen pagando.

Antes de esa efímera gloria los de San Francisco prefirieron el draft (James Wiseman y Jonathan Kuminga) a realidades. Curry lo entendió. Su propia dinastía fue construida a base de picks, pero una vez se demostró que fue un craso error, se ha quedado esperando a que le rodeen con lo que necesita para volver a competir. Más claro: le dijeron que iban a darlo todo por formar otro equipo campeón y no han estado ni cerca de cumplir, con Giannis Antetokounmpo y LeBron James como ejemplos más recientes.

Golden State se la juega a Curry por partida doble

La cuestión es que hay que distinguir entre lo que no puedes hacer y lo que decides no hacer. Curry puede aceptar que en determinados escenarios de mercado los Warriors no salgan ganadores, pero cuestión diferente es tolerar que sea su propio equipo el que se retire de la partida, sobre todo cuando tiene ante sí la posibilidad de adquirir a una súper estrella.

Justo eso es lo que cuenta Shams Charania de ESPN. Según sus fuentes, los californianos podrían haberse hecho con los servicios de Jaylen Brown, pero prefirieron no dar cuatro picks de primera ronda... Aunque la negociación con los Boston Celtics iba por buen camino, los Warriors se acabaron retirando y el MVP de las Finales de 2024 terminó en los Philadelphia 76ers.

Tal comportamiento está lejos de ser un hecho aislado. El propio Curry cortejó a LeBron James públicamente, pero el citado periodista recalca que ni hubiese hecho falta en el caso de que Golden State hubiese renunciado a los mencionados activos para conseguir a Anthony Davis. Si este hubiese llegado, nadie hubiese tenido más opciones para fichar al Rey... Exacto, se la han jugado dos veces, y en el mismo mercado.