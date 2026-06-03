Drafteados se moja a lo MVP: "Es peligroso quitarle mérito a Shai y Doncic está a tiempo de lograrlo"
En una profusa charla con Sergio Andrés y José Saenz de Tejada, tenemos tiempo para repasar el parecer de ambos respecto al presente y futuro de algunas estrellas de la Liga (Shai, Doncic, LeBron...), así como el hecho de que el foco en ciertos arbitrajes cambie la perspectiva sobre estas
Llega la segunda parte de la fantástica charla con Sergio Andrés y José Saenz de Tejada, quienes se liaron la manta a la cabeza hace casi 10 años para dar forma a Drafteados, un proyecto audiovisual de contenido NBA que podemos decir que empezó como un canal de Youtube, pero que hoy día ha superado con creces cualquier expectativa. Ellos han dado forma una verdadera comunidad de 'buques' –como les gusta llamar a sus seguidores– para convertirse en referencia de muchísimas personas que han encontrado en ellos una manera tan entretenida como didáctica de seguir la competición estadounidense.
Hoy, tras departir sobre las Finales de la NBA entre San Antonio Spurs y New York Knicks –que comienzan ya–, nos centramos en el parecer de ambos sobre el último MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, así como en la situación de otras estrellas que, como en el caso de Giannis Antetokounmpo, no tienen nada claro su futuro. No nos liamos más. ¡Vamos con drafteados!
- Pensando en los premios, ¿quién era vuestro MVP de la temporada?
- Sergio. Shai, yo creo que Shai. Creo que lo dijimos en el podcast con Daimiel y Calde. No sé si alguien dijo otra cosa...
- Jose. Yo creo que no. Durante la temporada sí que hubo algún momento de salir con Jokic, pero al final me parece que todos dijimos Shai un poco por momentos de final de temporada que dio algún golpe... Todo el año lo que ha hecho... Yo creo que es merecido.
- S. Es muy importante en esta conversación centrar el tiro en que es un premio de temporada regular y que se da al que ha sido el jugador más valioso para su equipo en temporada regular. Y ahí hay muchas cosas que a mí, por ejemplo, cuando lo comparas con Wemby, me salía que seguramente Shai estaba un pasito por delante. Entre otras cosas, Wemby tuvo alguna lesión durante la temporada, luego tuvo toda esta etapa que salía desde el banquillo. Digamos que ha tenido impacto a otro nivel. Se le ha cuidado mucho a nivel físico también, a nivel minutos, precisamente para que ahora en playoffs pueda estar a tope. Yo creo que esas cosas son importantes. Creo que si Wemby hubiera hecho 5 puntos más por partido y hubiera cogido 4 rebotes más, seguramente la conversación sería diferente, pero para eso tenía que haber jugado 5-7 minutos más por partido y no estaríamos seguramente teniendo esta conversación. Yo creo que Shai es merecido MVP de la temporada regular.
- ... Entonces... ¿no compráis la corriente de Shai peliculero?
- J. Es un tema complicado ese ahora mismo en la NBA y también para todos los seguidores de la NBA. La verdad que se nota bastante como las dos corrientes. La gente que es muy fan de Oklahoma, que por supuesto es un equipazo y que tiene mucho mérito lo que consiguieron el año pasado y lo que están haciendo este. Y de Shai, hay mucho fan hacia ese lado. Y luego hay mucha gente muy crítica con la manera que tienen de jugar y con que los árbitros fomentan o facilitan que jueguen de esa manera. Hay mucha crítica con eso. Y yo creo que nada en la vida es blanco o negro. Shai es un jugador de baloncesto impresionante y el MVP es merecido. Tiene una cabeza impresionante, un talento como pocos y la capacidad de hacer lo que quiere cuando quiere en la cancha, de que cuando quema el balón te mete el tiro que hay que meter, es un líder diferente pero efectivo. Creo que lo tiene todo. Y luego es un jugador que juega mucho con los límites de las faltas y que se intenta aprovechar y que tiro y me tiro al suelo. Todo esto sucede también. Ahí ya es el foco que le quieras poner a eso y a veces en algunos partidos es más grave, desde mi punto de vista, que en otros. Pero creo que ni es un tío que se tira todo el rato y por lo tanto es un mal jugador, ni es una superestrella que nunca se tire. Es una cosa un poco intermedia. Y creo que es peligroso quitarle mucho mérito a Shai por esto.
- S. Es una conversación muy difícil para nosotros ahora, Álvaro. Para todo el mundo del baloncesto yo creo, para todo el mundo de NBA, para todo el mundo del periodismo, de la comunicación sobre baloncesto, es una conversación muy complicada ahora mismo porque es una conversación que eleva mucho las opiniones hacia los dos lados y que ahora mismo está centrando demasiada conversación si eres la NBA. Yo creo que la NBA no quiere que se centre la conversación en ese tipo de cosas y nosotros tampoco. A nosotros nos gustaría, evidentemente, centrar la conversación solo en el baloncesto y no hablar tanto de ese tipo de temas. Pero está siendo complicada esta temporada. Ya hubo algún tramo de la temporada pasada que se empezó a complicar, pero esta temporada en concreto, desde que llevamos haciendo drafteados, es la más complicada que recuerdo a ese nivel, en la que hay tanto foco en eso, sobre todo porque es un equipo que no te deja mirar para otro lado. Es un equipo tan bueno y que va a estar en todas las conversaciones que no es un equipo que… Es un equipo que ha estado toda la temporada en los titulares, ¿sabes? Entonces está siendo difícil, la verdad. Está a tiempo.
- ¿Está a tiempo Doncic de ser MVP?
- J. Acaba de llegar a los Lakers… Bueno, yo creo que este año ha estado en la conversación, claramente, y lo que pasa es que creo que los Lakers tienen que construir el equipo más alrededor de él, que hasta ahora ha sido un equipo que venía de otros proyectos, pero ahora empezando a construir sobre él, como se hizo en Dallas al final, yo creo que Luka es típico molde de jugador que puede ser perfectamente MVP. Tiene el apoyo mediático general, tiene partidos, explosiones de partidos de estas que hacen mucho ruido y de repente eso mete 60, mete lo que haga falta. Que la vimos en directo, la del 60 fue increíble. Increíble. Y creo que puede, si se hace bien, los Lakers ser un equipo que sea top 3, top 4 de la conferencia, que es suficiente como para entrar en la conversación. Entonces sí, yo creo que está a tiempo.
- Y siguiendo con los Lakers, ¿debería retirarse Lebron James?
- S. Bueno, desde luego no somos las personas indicadas para responder a esa pregunta ni para decirle nada a Lebron. Nunca. Jamás. Sí podemos decir qué nos gustaría. No es nuestra conversación. Y de hecho creo que solo será la conversación del propio Lebron James y de su familia. A lo mejor de su familia, que a lo mejor le tira del brazo un poco, diciéndole 'oye, si pasaras más tiempo en casita no estaría mal. A lo mejor en este momento de tu carrera ya...' Pero no sé. A mí, la verdad, por lo que me toca a nivel personal, ojalá no se retire. Ojalá siga. Primero, porque está siendo una experiencia increíble vivir toda su carrera. Segundo, porque sigue a gran nivel. Si me dijeras que se le ha visto el desgaste, el bajón, que es un jugador que está ya está jugando a otra cosa, como le ha pasado a otros jugadores, que está ya de complemento y que puede tener poco impacto... Pero mientras sea una estrella de la liga, mientras sea un jugador que puede rendir como una estrella de la liga, por nosotros y por lo que significa Lebron James, ojalá siga muchísimos años.
- J. Sí, sí. A mí no me pega que se retire en este momento. Lo que no sé es dónde seguirá jugando, qué va a hacer.
- ¿Dónde os encajaría para cerrar la carrera?
- J. Es que es muy difícil. Es muy difícil y creo que va a depender también, vamos a ver cuándo acabe la temporada, quién gana, cómo, porque uno de los equipos que se decía es Nueva York, que yo creo que es muy complicado. Vamos a ver, vamos a ver en verano por dónde sale la cosa. Se ha hablado de San Francisco, que sería una cosa como muy mediática, se ha hablado de Cleveland, se ha hablado de Los Angeles. Bueno, yo creo que podría seguir en Lakers, a lo mejor, es una sensación. Veremos.
- ¿Y Antetokounmpo? ¿Podrá evitar que le pase como a Kevin Durant? Que empezó a dar tumbos sin mucho tino...
- S. Bueno, hay muchos. Ahora, se está hablando, además, no sé de dónde ha salido esta conversación, porque, ya sabes, siempre es interesante pensar de dónde salen las conversaciones en la NBA, de qué bando, cuál es el bando al que le interesa esta conversación. Pues está empezando a salir la conversación de Giannis Antetokounmpo como stopper de Wembanyama, como jugador que podría ayudar a los equipos en la defensa, ya preparándose como para defender a este tío al que va a haber que defender… por el que va a haber que pasar los próximos 10 años para ganar la NBA. Entonces, esa conversación está empujando bastante ahora. Es una conversación que al bando Giannis le viene bastante bien. Yo, la verdad, a nivel encaje, no te sé decir. Te puedo decir cosas que me gustaría. Me encantaría verle en un gran mercado. Me encantaría, porque es uno de los mejores jugadores de la Liga, uno de los más mediáticos. Y me encantaría que tuviera una plataforma que le acompañara en esta etapa siguiente de su carrera. Él ha jugado toda la vida en Milwaukee, que es un mercado muy pequeño de Estados Unidos, y aun así se ha convertido en lo que se ha convertido. Yo creo que me gustaría verle en un mercado más grande ahora.
- ¿De qué equipo hablamos entonces?
- S. Descartando la posibilidad de los Knicks, que la voy a descartar, porque habiendo conseguido lo que han conseguido hasta ahora, no veo que el front office de los Knicks vaya a tomar una decisión radical, pase lo que pase, en el resto de la temporada. Warriors es un equipo muy interesante, por el tema de seguir compitiendo con Stephen Curry, la renovación de Steve Kerr podría ser un mercado super interesante. Además, hablamos de San Francisco. Miami es un equipo tremendamente interesante también, que lleva años necesitando esa nueva cara del proyecto a nivel mediático. Y luego, Los Ángeles, por supuesto, los dos mercados de Los Ángeles, sobre todo Lakers, pero incluso Clippers, que es un mercado que también puede estar en busca de su siguiente gran proyecto, podría ser interesante. No veo yo a Brooklyn entrando ahí ahora mismo en esa conversación, la verdad. Dicho esto, caerá ahí (risas).
- J. Yo lo que creo es que va a salir seguro. Ahora sí que creo que ha llegado el momento, como ha pasado otras veces. Pasó con Lillard, mucho tiempo hablando, que sí, que no, que no quiere salir del equipo que ha estado siempre, y luego llega un momento en el que ocurre. Yo creo que estamos ya en el momento, no sé si ahora, antes del verano, no sé si en septiembre, pero yo creo que estamos en el momento en el que va a salir, eso sí.