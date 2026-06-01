Drafteados y un nuevo sueño con el Madison como escenario: "Nueva York, Broadway... hace años pensaríamos que nos estás vacilando"
José Saenz de Tejada y Sergio Andrés nos atienden en Madrid para charlar sobre Drafteados, proyecto de casi 10 años con el que han revolucionado el seguimiento de la NBA en España, y también analizar la actualidad de una NBA que entra en la recta final del curso con la disputa de las Finales entre San Antonio Spurs y New York Knicks, donde estarán presentes una vez más
Casi podemos decir que no necesitan presentación. Sergio Andrés y José Saenz de Tejada se liaron la manta a la cabeza hace casi 10 años para dar forma a Drafteados, un proyecto audiovisual de contenido NBA que podemos decir que empezó como un canal de Youtube, pero que hoy día ha superado con creces cualquier expectativa para convertirse en una verdadera comunidad de 'buques' –como les gusta llamar a sus seguidores– y ser referencia para esas muchísimas personas que han encontrado en ellos una manera tan entretenida como didáctica de seguir la competición estadounidense.
Hoy, con las Finales que disputarán San Antonio Spurs y New York Knicks a la vuelta de la esquina –las cuales vivirán in situ–, charlamos con ellos en su sede de Madrid para que nos cuenten el enorme trabajo que hay detrás del crecimiento de su proyecto, así como el parecer respecto a temas de actualidad de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y claro, conociéndoles desde hace muchos años, y sabiendo además que el corazón de Sergio es 'knickerbocker', no sorprende que el viaje que emprenden esta vez tenga un sabor especial.
- ¿Ganas de hacer las maletas paras las Finales?
- Sergio Andrés. La verdad es que muy contentos con eso, tío. Van a ser las cuartas finales ya, consecutivas. Y con muchísimas ganas. Es el gran viaje de todos los que hacemos cada año. Ya sabes que hacemos cuatro o cinco viajes cada temporada a Estados Unidos. Este es, con diferencia, el más especial para nosotros a nivel profesional.
- Y además en el Madison... Un ambiente único.
- S. Imagínate lo que va a significar para mí. Le decía a Jose el otro día que estoy un poco en shock y como que no me lo creo todavía del todo. Cuando entremos por primera vez en el Madison, Game 3 de las Finales... Bueno, previa del partido entiendo en el media day, no sé lo que va a pasar por mi cabeza...
- José Saenz de Tejada. Es que va a ser muy raro, además, porque las Finales normalmente son frenéticas. O sea, es Media Day, partido, Media Day, viajar, tal... Entonces, como que la ciudad donde se juega normalmente da un poco igual. Quiero decir, la sensación de las finales es que en todos los sitios es lo mismo. Entonces, que de repente el decorado sea Nueva York, sea estar allí dándose un paseo por Broadway, no sé cómo va a ser, pero muchas ganas claro.
- ¿Imaginabais que le proyecto podría crecer tanto?
- J. Al principio era imposible soñar con esto, imposible. Pero la verdad es que ha sido muy poco a poco. El año que viene cumplimos 10 años y hemos sido siempre de ir dando pasitos. Como de no conformarnos con las cosas que iban pasando, seguir currando, seguir apretando el acelerador. Entonces, como que los sueños cada vez han ido estando más cerca, no ha sido de nada a 100. Entonces, ahora ya ir a las Finales pues, van a ser las cuartas. Es una cosa que ya hemos podido hacer antes, que nos sigue haciendo muchísima ilusión. Pero lo vemos alcanzable. Claro, si coges al José y Sergio que conociste tú con 23, tendría yo, años. Le dices, vas a ir a cuatro finales de la NBA, vas a estar de aquí para allá. Vas a hacer entrevistas a jugadores en activo, a entrenadores. Pues seguramente hubiera dicho, opción A, me estás vacilando, opción B, no. Opción A, me estás vacilando.
- Sergio. Pero bueno, te diré una cosa de todas maneras. Yo creo que es importante que nosotros siempre, desde que empezamos el proyecto, los dos, y aunque íbamos dando pasos muy pequeños, siempre fuimos ambiciosos, siempre hemos buscado el siguiente paso. Yo no sé si te hubiera dicho que era imposible. Te hubiera dicho que estaba lejísimos y que era un sueño para nosotros, que es lo que era en aquel momento. Pero imposible no sé si te hubiera dicho, porque siempre hemos tenido esa intención de dar todos esos pasos, que creo que es importante para que los proyectos terminen llegando a estos sitios. Que exista esa intención de año a año, ir mejorando un poco, estando más cerca cada vez de los sueños y al final los sueños llegan.
- Y el siguiente paso... ¿cuál sería entonces? ¿La motivación hasta dónde llega?
- J. Bueno, estamos viendo si podemos ir a la Luna o a Marte. No, no. Lo que te decíamos antes, se van renovando, se van añadiendo cosas. Últimamente hemos estado hablando mucho que nos gustaría cada vez poder acceder a entrevistas con protagonistas más importantes de la Liga, que ya está ocurriendo, por supuesto. Pero bueno, pues seguir, seguir teniendo cada vez más acceso, viviendo las cosas más desde dentro, que es una cosa que a nosotros siempre nos ha gustado, acercarle la NBA a la gente, las cosas que no pueden ellos ver, pues intentar acercárselo, yendo a partidos, enseñando cómo son los vestuarios, los pasillos. Todo esto, seguir dando pasos como para acercarle cada vez más la NBA y las estrellas a la gente.
- S.: Es un poco la misma fórmula de siempre. ¿Qué cosas no hemos hecho? Y De las que quedan, ¿qué escalones están ahora más cerca que hace un tiempo y podemos intentar acceder? La idea es seguir un poco con esa mentalidad. Por ejemplo, nunca hemos estado en un, te tiro cosas, pero nunca hemos estado en un draft de la NBA, por ejemplo. Es una cosa que nos falta en el checklist. Lo de las entrevistas que decía José, hubo un momento de proyecto hace, no sé, tres, cuatro años, no lo sé, que estábamos los dos muy pendientes de conseguir pasar esa barrera de no estábamos consiguiendo llegar al contacto de los jugadores. No estábamos consiguiendo porque no se nos percibía como un medio de comunicación, tampoco como un canal de YouTube, era una cosa como híbrida, intermedia, y no conseguíamos pasar esa barrera y que nos empezaran a dar entrevistas.
- Pero ya está superada...
- S. Sí, esa barrera la conseguimos pasar en su momento, empezamos a tener más entrevistas, mucho a raíz también de jugadores españoles, que nos han ayudado mucho a abrir muchas puertas, mucho a raíz de viajar a Estados Unidos, y que la NBA te empiece a considerar como un medio que viaja y que hace ese tipo de contenido con los jugadores. Seguir dando pasos en eso siempre va a ser, ahí siempre se puede llegar a más. Este año hemos hecho la primera entrevista con Pau Gasol. Nunca habíamos hecho una entrevista larga con Pau Gasol, pues el siguiente año intentar otro paso más, otro paso más, hasta llegar a LeBron James, a Stephen Curry. Ojalá algún día, son sueños, lo que te digo, sueños.
- J. Y luego seguir aumentando las patas que tiene drafteados alrededor, empezamos siendo un canal de YouTube pero ahora es muchas otras cosas, es como un ecosistema que tiene ropa para la comunidad, hacemos viajes también con los buques. Intentamos que no solo sea como la experiencia del propio contenido de NBA, sino que si te gusta la NBA también te puedas acercar como por otros sitios. Y por ahí hay un montón de sueños que cumplir, un montón de pasos que dar, esto creemos que tiene margen para otros 15 años, 20, 30.
- S. 30 igual es el límite ya, porque con más de 65 no sé si me veo (bromea). De hecho, de estas cosas que dice José y de cosas del contenido, ya hay cosas en marcha porque el año que viene cumplimos 10 años, que es una cosa que nos hace muchísima ilusión. Y estamos intentando por primera vez en nuestra vida, porque en esto siempre hemos sido malísimos, pero por primera vez en nuestra vida estamos intentando planificarlo bien con tiempo para intentar llegar bien a las cosas y plantear un año que realmente sea como un regalo para la comunidad, para todo lo que hemos construido durante estos 10 años. Y bueno, estamos empezando a poner ahí primeras cositas.
- Y hablando de vuestra experiencia, en las Finales, ¿qué es lo más surrealista o más sorprendente que os ha pasado?
- J. Bueno, dependiendo de la ciudad es curioso que te puedes encontrar a jugadores o a gente importante que participa en las Finales fuera del pabellón, cenando en un sitio, por la calle. En una ciudad como Oklahoma, por ejemplo, es fácil que te puedas encontrar por la ciudad a gente protagonista. Esto igual en Nueva York pasa menos. Bueno, no pasa en Nueva York. Porque es otro tipo de ciudad. Pero eso, por ejemplo, es curioso. Y luego en la NBA siempre es el acceso. Comparado con otros deportes, el acceso que hay en los media days, la posibilidad de acercarse a los jugadores, a periodistas, a toda la gente que forma parte de las finales, te los encuentras. Cuando nos encontramos a Shaquille O'Neal en las Finales del año pasado, caminando por delante, te lo encuentras cinco noches diferentes. A Shaq ahí pasando, a él y a otras muchas leyendas. Esas cosas de poder ir a vivir la NBA cerca, yo creo que es lo que más siempre disfruto y sorprende.
- ¿Pueden ser campeones los Knicks?
- S. ¿Tú no lo crees, Álvaro? –le contesto afirmativamente–. Yo lo que creo es que no es imposible. Creo que el equipo que salga del Oeste será el favorito para llegar a las finales. Creo que se han ganado el favoritismo esos dos equipos. Son dos equipos, uno con más experiencia que el otro, pero con más de 60 victorias en temporada regular, con jugadores en el top 3 del MVP, con una rotación súper amplia, con grandes entrenadores. No quiero quitarle nada a esos equipos, que van a ser favoritos y con razón, pero creo que la conversación de los Knicks ha cambiado mucho, como tú dices, en las últimas semanas, y que muchas veces los playoffs es esto. Muchas veces es cuál es el equipo que consigue llegar al momento más importante en la mejor forma posible. Cuál es el equipo que consigue que haga clic. El baloncesto, la confianza, en el momento más importante de la temporada. Es una cosa que el año pasado le pasó a Indiana, de hecho, y Nueva York fue víctima, precisamente, de que le pasó a Indiana. Pues este año parece que le ha pasado a los Knicks, y ¿por qué no? Porque no van a poder ganar la final de la NBA, claro.
-¿Qué porcentaje tendría en el anillo Tom Thibodeau?
- S. Ese es un melón que es difícil de abrir ahora mismo. Pero sí, evidentemente, Thibodeau... –José y yo lo hemos hablado mucho, la verdad, estas últimas semanas–. Como casi en todos los equipos, el proceso tiene una importancia capital, y aquí hay que hablar del proceso deportivo, en el que Thibodeau tiene una importancia, yo creo, muy grande. Sobre todo en el desarrollo de Brunson, de Hart, de algunas de las bases competitivas de este equipo, y del colmillo que tiene este equipo, la resiliencia, la resistencia, creo que hay muchas de esas características o cualidades que vienen en parte de Tom Thibodeau, de su etapa. Ahora, es verdad que es difícil, pensar en este equipo todavía con Thibodeau e imaginarse el baloncesto que están jugando ahora, resulta muy complicado. Pero ya te digo, todos los pasos del proceso son importantes, son muy importantes los traspasos que se han hecho y cómo se ha tratado a este equipo desde el front office, desde la llegada de Brunson, sobre todo, que es lo que lo cambia todo. Es muy importante el proceso que ha hecho Thibodeau y ahora es muy importante la temporada que ha hecho Mike Brown y la cintura que ha tenido para cambiar algunas de las cosas que ha sido lo que ha dado finalmente con la tecla.
- Y la clásica pregunta de este momento de la temporada, ¿es mejor llegar descansados o en ritmo competitivo sin parar?
- J. Yo cada vez estoy más pensando que a la larga es mejor estar descansado. Igual para el principio de la serie, no. El primer partido. La primera parte del primer partido incluso. Para eso, si acabas de jugar antes de ayer un séptimo, puede ser que llegues más preparado. Pero si va a ser una serie larga, yo creo que es mejor descansar porque es una realidad que la dinámica de los Knicks es muy buena desde hace ya tiempo. No es una cosa de que hayan jugado una semana muy buena y ahora le estás cortando justo. Ya se han visto en esas, ya han pasado una ronda fácil, el siguiente han vuelto a jugar muy bien. Yo creo que haber estado estos días en su casa, con sus familias, viendo la otra eliminatoria con palomitas en su casa y luego llegando con una semana de descanso, yo creo que si le preguntas a los jugadores de los Knicks qué prefieren, te van a decir qué es lo que ha pasado. –El que no está jugando no se lesiona, Álvaro. Eso es importante también–, bromea Sergio.