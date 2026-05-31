Keldon Johnson cita a los Spurs contra los Knicks en las Finales de la NBA y Wembanyama rompe a llorar

Los Spurs lucharán por el título por primera vez desde la temporada 2014 tras un séptimo partido que fue emocionante hasta el último segundo y que contó con dos figuras claves, Keldon Johnson y Victor Wembanyama

Los San Antonio Spurs triunfaron este sábado por 111-103 en el campo de los Oklahoma City Thunder en el séptimo y decisivo partido de las finales del Oeste y, tras destronar a los vigentes campeones, se citaron con los New York Knicks en las Finales de la NBA.

Los Spurs lucharán por el título por primera vez desde la temporada 2014 tras un séptimo partido que fue emocionante hasta el último segundo y que contó con dos figuras claves, Keldon Johnson y Victor Wembanyama.

El francés anotó 22 puntos, siete rebotes y dos asistencias en 41 minutos. Al finalizar el partido, el galo rompió a llorar tras un partido de enorme intensidad, en el que los Spurs completaron una extraordinaria remontada en una serie que hace tres días les veía abajo 2-3.

Johnson, por su parte, fue decisivo con sus 11 puntos saliendo desde el banquillo, con un 50% de acierto en tiros de campo y encestando dos triples. Cabe recordar que el Sexto Hombre del Año fue objeto de fuertes críticas durante toda la postemporada debido a su rendimiento irregular, pero apareció cuando más se le necesitaba.

Su energía fue contagiosa desde el principio, estuviera o no en la cancha. No había mejor momento para que demostrara su valía a su equipo que esta noche, en el escenario más importante de su carrera.

Shai Gilgeous Alexander brilló en los Thunder pese a la derrota

Los Thunder entregaron el cetro de campeón pese a los 35 puntos y nueve asistencias de Shai Gilgeous Alexander, que acabó agotado tras casi 43 minutos en pista.

Las finales del Oeste no alcanzaban un séptimo partido desde 2018, cuando los Golden State Warriors de Steph Curry doblegaron a los Houston Rockets, y a las de este año no les faltó tensión y nivel. Los Spurs, que se habían aferrado a la serie el pasado jueves con una contundente victoria en San Antonio, saltaron al campo del Paycom Center sin miedo, decididos a luchar y tutear la agresividad defensiva de OKC.

Un inicio arrollador de los Spurs

Los Spurs volvieron a pisar el acelerador desde el inicio con un espectacular 16-2 culminado con un triple de Wembanyama para el 76-65 con poco más de cinco minutos por jugar en el tercer cuarto.

OKC recibió los golpes de unos Spurs hambrientos y agresivos, pero consiguió encontrar respuestas a nivel ofensivo y Jaylin Williams, con un triple espectacular cuando se le acababa el cronómetro de los 24 segundos, volvió a equilibrar el choque.OKC llevó al límite a Wembanyama a nivel defensivo y le cargó de faltas, pero la maquinaria ofensiva de los texanos no dejó de aportar. El equipo de Mitch Johnson arrancó el cuarto período con un festival de triples, en el que también participó Wemby con un tiro de tres puntos con paso atrás que volvió a dar nueve puntos de ventaja a su equipo.

apoyó a SGA en el desesperado intento de remontada de los Thunder, que se dieron una oportunidad al colocarse a seis puntos con dos minutos en el cronómetro.En un final muy apretado, OKC llegó a tener el balón con 103-109 en el marcador, pero se le acabó la gasolina. El triple de SGA se quedó corto y los Spurs sellaron una extraordinaria victoria para volver a las Finales.