LeBron James sospecha la jugada de los Lakers y se prepara para pedir explicaciones

Según informa Brian Windhorst de ESPN, el ganador de cuatro anillos desliza sus pretensiones para seguir vistiendo de oro y púrpura, comunicando además que su intención es estar muy encima de los movimientos que estos realizarán en el mercado

Queda casi un mes exacto para que se abra la agencia libre de la NBA, pero ello no impide que la situación entre LeBron James y Los Angeles Lakers siga copando titulares, en esta ocasión en relación al posible contrato que podría poner sobre la mesa la franquicia californiana para seguir contando con El Rey.

Justo en relación a eso es Brian Windhorst de ESPN quien aporta la última información. Así, si hace poco supimos que el jugador de 41 años había cerrado por completo la puerta a regresar a los Cleveland Cavaliers a través de una importante rebaja salarial, ahora sus pretensiones son aún más clarar al deslizarse que espera que los angelinos le hagan una oferta de contrato, y no una cualquiera.

Según la citada fuente, LeBron espera no solo una oferta por parte de los Lakers, sino que sea por el máximo; tanto es así que en caso de ser diferente pedirá explicaciones sobre qué piensa hacer la gerencia –jugadores a fichar– con el dinero que ahorrarán.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el ganador de cuatro anillos no está pensando solo en su situación personal, sino también en el nivel competitivo de la plantilla. No sorprende. A diferencia de anteriores temporadas, esta ha concluido con la sensación de que si hubiesen tenido disponible a Luka Doncic podría haber peleado mucho más ante Oklahoma City Thunder, lo cual lleva a su vez a pensar que con algún ajuste podría ser realmente competitivos.

LeBron James, entre la presión y la realidad

No son pocas las voces que llevan tiempo apuntando a que LeBron no recibirá ofertas cercanas al máximo. Si bien en playoffs ha demostrado un gran nivel para irse hasta un promedio de 23,2 puntos, 6,7 rebotes y 7,2 asistencias en 38,4 minutos por noche, existen dudas sobre si su actual encaje merece tal esfuerzo financiero.

En cualquier caso, El Rey sabe que no puede tenerlo todo, pero con este paso aprieta a los de Hollywood para que sepan que como mínimo deben elegir uno de los dos mencionados caminos: el de un gran pago o el de dar forma a un plantel que pueda pelear ante cualquiera.

¿Pueden tener los Lakers algo mejor que LeBron?

Esa es otra cuestión. Los Lakers pueden poner por delante al Rey el dinero que quieran, pero en caso de optar por otra dirección no les será tan sencillo reforzarse. ¿Es hora de romper con la leyenda? Es algo que deben calcular con cuidado, ya que corren el riesgo de perder a un jugador que aún puede dar muchísimo a cambio de algo que no pasaría de ser una gran incógnita.