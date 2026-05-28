La NBA 'se carga' el draft y solo los Grizzlies se ponen en contra

La Junta de Gobernadores ha aprobado la reforma del draft para igualar las opciones de todos en la lotería y 'castigar' a los tres peores equipos de cada campaña, yendo así en contra de la concepción del propio sistema de entrada de jóvenes en la competición estadounidense

Ya es oficial. En plan de la NBA para luchar contra el tanking a través de la lotería del draft ha sido aprobado casi por unanimidad, ya que de las 30 franquicias que forman parte de la competición estadounidense hasta 29 han votado a favor, siendo únicamente los Memphis Grizzlies los que se han puesto en contra. ¿Por qué? Ahora lo explicamos.

Tras repartir un par de multas a Utah Jazz e Indiana Pacers, y con la sombra de las apuestas de fondo, la NBA ideó un nuevo modelo de probabilidades para el draft que entrará en vigor en 2027 y que va a contracorriente de la pura concepción del sistema, ya que castigará a los tres peores de cada temporada.

El plan, bautizado como '3-2-1', redistribuye por completo los porcentajes conocidos hasta la fecha para dejar claro que la modificación de 2019 no sirvió para nada y que la complejidad que está alcanzando el asunto ni convence ni parece que vaya a solucionar nada de manera definitiva. Más claro: lejos de reducir el número de implicados en el tanking, ahora podemos estar ante un crecimiento por el gran número de participantes que se esperan a partir de ahora.

El nuevo sistema de lotería del draft

Para empezar, en vez de haber 14 equipos metidos en el lío serán 16. Estarán los siete últimos de cada conferencia y el perdedor del play-in entre el séptimo y el octavo. He aquí el primer problema. ¿En ese partido qué es mejor ganar o perder? Lo primero supone caer casi seguro en primera ronda con el segundo de tu costa, mientras que caer derrotado te asegura entrar en la lotería y aún te permite seguir en playoffs ganando al vencedor entre el noveno y el décimo de la tabla. Y esto es solo la punta del iceberg.

El cambio más drástico llega con la relegation zone. Se trata de una especie de 'descenso' que castiga a los tres peores récords de la campaña reduciendo su porcentaje de opciones para conseguir el número uno. Siendo exactos, los tres equipos con más derrotas tendrán dos bolas en el bombo de la lotería, los siete restantes que no han jugado play-in ni playoffs tendrán tres bolas, una más. Los novenos y décimos en la clasificación tendrán dos (como los tres peores) y el que pierda el play-in entre el séptimo y el octavo, una. No hacen falta más preguntas. Los más necesitados se ven severamente perjudicados.

Puedes tener suerte, pero no repetir

He aquí otra de las grandes novedades. Un equipo no podrá tener el número 1 dos años seguidos o elegir en tres draft consecutivos dentro del top 5. Con esa nueva norma los Washington Wizards, quienes tienen el primer pick para 2026, en caso alguno podrán tenerlo de nuevo en 2027. Aquí cabe matizar que hablamos de rondas propias; es decir, los capitalinos no pueden repetir en el uno con su selección, pero sí si se hacen con la de otro equipo.

Y justo en este punto llega el gran lío y la queja de los Memphis Grizzlies. Hace meses cerraron un acuerdo para traspasar a Jaren Jackson Jr. a los Utah Jazz, a través del cual consiguieron su elección de primera ronda para 2027. Pues bien, como los de Salt Lake City ya han estado en el top-5 tanto en 2025 como en 2026, de cara a 2027 esa elección es seguro que será del 6 para abajo.

Esto no pinta nada bien. Hablamos de un sistema farragoso, difícil de entender e incluso defender, pero es que además puede frenar el mercado, ya que ahora sí es hasta cierto punto factible calcular cuánto vale un pick de primera ronda, puesto que prácticamente no habrá diferencias entre unos y otros en la lotería. En definitiva, somos incapaces de ver el beneficio de esta película que ha montado la NBA, que literalmente 'se ha cargado' el draft.