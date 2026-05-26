Los Lakers cierran un fichaje clave para su proyecto

En medio de rumores sobre el futuro de LeBron James y la posible llegada de Watson, los Lakers anuncian la llegada de Rohan Ramadas para ponerse a las órdenes de Pelinka

En mitad de los rumores sobre posibles llegadas, renovaciones o salidas, y con la situación de LeBron James en el punto de mira, Los Angeles Lakers han hecho un movimiento clave en el mercado de fichajes, aunque no es el esperado.

Este lunes han anunciado la llegada del exvicepresidente de estrategia de los New Orleans Pelicans, Rohan Ramadas, que llega para ser el nuevo asistente del director general, Rob Pelinka. Así lo adelantaba ESPN, quien confirmaba que Ramadas se encargará de la estrategia en la temporada baja de la NBA.

Según esta misma fuente, la llegada de este ejecutivo podría no ser la última, ya que el equipo angelino piensa incorporar otra ayuda para Pelinka, que se encargue de otra demarcación en la planificación de la franquicia.

Todo llega cuando empieza un verano que es clave para los Lakers. Con el final del contrato de LeBron James se abre un gran abanico de posibilidades. Sobre todo porque no es lo que pueden hacer con el espacio salarial que libera, si finalmente se marcha, sino porque también hay que afrontar una costosa renovación de Austin Reeves, porque Deandre Ayton y Marcus Smart también podrían convertirse en agentes libres...

En una franquicia tan laureada como la californiana, seis años sin ganar el anillo y ni siquiera aspirar a él son muchos. Y las urgencias ya aprietan. "Queremos ganar un campeonato y no somos lo suficientemente buenos ahora. Para eso servirán los próximos dos meses", advertía el técnico JJ Redick nada más ser eliminados por los Thunder en semifinales de Conferencia.

Peyton Watson ya entrena en 'territorio Lakers'

El anuncio de este fichaje llega en medio de los diferentes rumores que siempre acompañan a la franquicia más popular de la NBA. El último lo ha desatado el jugador de los Denver Nuggets, Peyton Watson, uno de los más deseados de la NBA y que lleva en el punto de mira de los Lakers desde hace tiempo.

El escolta estadounidense, al que quieren los Celtics, se le ha visto entrenándose en Los Angeles, en las instalaciones de los Lakers, y eso ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Y, viendo su situación, los rumores no han tardado en llegar.

LeBron James y Antony Davis ¿Juntos en los Wizards?

Los Cleveland Cavaliers, que acaban de caer eliminados en las Finales del Este, son los principales favoritos para repatriar a LeBron James, pero otras franquicias como los Minnesota Timberwolves, Miami Heat o en menor medida, los Warriors también se han posicionado.

A ellos se ha unido en las últimas horas una última: los Washington Wizards. El equipo capitalino ha sido uno de los peores de la NBA en los últimos años, pero cuenta con una baza a su favor. Ha hecho un plantel ambicioso para la próxima temporada y allí va a jugar Anthony Davis.

El que fuera su principal lugarteniente en los Lakers hasta el pasado año sigue manteniendo muy buena relación con él y eso, según señala el insider de la NBA Brandon Robinson, posiciona a los Wizards como posibles candidatos a hacerse con la estrella de Ohio.

Los Lakers, prioridad para James

Los Wizards han incorporado en los últimos meses a Davis y a Trae Young, y tienen la primera elección en el Draft de este año, con lo que la llegada de LeBron James podría hacerlos automáticamente candidatos a 'play offs' en el Este y cambiaría el panorama de una franquicia que lleva mucho tiempo hundida en la zona baja de la NBA.

Pese a todo, Robinson es de los que cree que James escuchará primero a los Lakers, la entidad en la que ha acabado y en la que juega un Doncic con el que, pese a todo lo que se ha dicho, tiene una muy buena relación.