30 aniversario

Popovich aparece y Wembanyama le devuelve la esperanza a los San Antonio Spurs

Los Spurs ganan el cuarto partido de la serie ante los Thunder y empatan a dos antes de viajar a Oklahoma City

Popovich aparece y Wembanyama le devuelve la esperanza a los San Antonio Spurs

Wembanyama fue el mejor en unos Spurs que igualan la serie@spurs

Antonio José MedinaAntonio José Medina 3 min lecturaSin comentarios

"Así no jugamos al baloncesto". Ése fue el mensaje que le dejó Gregg Popovich este pasado sábado a los San Antonio Spurs. El exentrenador y ahora manager general del equipo texano bajó por primera vez al vestuario tras la segunda derrota de la serie ante los Oklahoma City Thunder y le leyó la cartilla a los suyos.

La reprimenda parece haber surtido efecto, ya que el conjunto de San Antonio ha logrado rehacerse, pasar por encima de los vigentes campeones e igualar la eliminatoria a dos, por lo que viajará a Oklahoma sin la presión de verse obligado a ganar por subsistir estas Finales de Conferencia.

Aparece e más dominador Victor Wembanyama

Los Spurs ganaron por 103-82 en un partido en el que Victor Wembanyama volvió a salirse y se fue hasta los 33 puntos -22 de ellos al descanso- y 8 rebotes. El pívot francés no hacía un partido así desde el primero de la serie, cuando su equipo sorprendió a los Thunder a domicilio.

El conjunto de Texas hizo el partido perfecto en la victoria más solvente de los cuatro partidos disputado hasta ahora. En defensa, dejó a su rival en 82 puntos y, en ataque, llegó a mandar por 25 puntos. Un parcial de 16-0 en los primeros minutos del partido marcó diferencias (23-8) y, al contrario que en el tercer encuentro, los Thunder esta vez no pudieron neutralizarlo. Llegaron a lanzar para ponerse a tres puntos, pero tras ese arreón, los Spurs tomaron el mando y se escaparon definitivamente a partir del tercer periodo.

Wembanyama fue el auténtico dominador del encuentro, en unos Spurs en los que sus compañeros estuvieron muy lejos de sus números. Devin Vasell y Stephon Castle sumaron 13 puntos y De'Aaron Fox acabó con 12 puntos y 10 rebotes.

Shai Gilgeous-Alexander, anulado

En los Thunder, los Spurs volvieron a parar al MVP Shai Gilgeous-Alexander, que firmó unos discretos 19 puntos. Junto a él, los mejores fueron Isaiah Hartenstein con 12, Isaiah Joe con 11 y Kenrich Williams y Chet Holmgren con 10 cada uno. El conjunto de Oklahoma echó en falta a Jalen Williams y Ajay Mitchell, ausentes en este encuentro.

De'Aaron Fox, en declaraciones a NBC, fue el que reveló esa regañina que ha devuelto la esperanza a los Spurs. "Esta fue la primera vez que (Popovich) entró en el vestuario y dijo: 'No, esto es una mierda. Así no jugamos al baloncesto'. Obviamente, nos dijo unas cuantas cosas más con bastante claridad", reconocía la estrella del equipo texano.

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