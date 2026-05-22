Miami Heat se adelanta a Lakers y Warriors en la carrera por Giannis Antetokounmpo

La franquicia de Florida ya ha presentado una primera oferta a los Milwaukee Bucks con el objetivo de conseguir su fichaje antes de que otros equipos entren de lleno en la puja

Muchos ojos están puestos en la recta final de los playoffs de la NBA, pero no menos apuntan a seguir de cerca todo lo que acontece alrededor del futuro de Giannis Antetokounmpo. Si en pasados mercados desde los Milwaukee Bucks se jugó al despiste, ahora se ha dicho sin titubeos que en semanas (antes del draft) se puede cerrar su traspaso, y claro, no sorprende que algún equipo como los Miami Heat se hayan lanzado con todo, adelantándose así a otros interesados como Los Angeles Lakers o Golden State Warriors.

Según informa el periodista Gery Woelfel, la organización de Florida está tan determinada ha hacerse con el dos veces MVP de la Liga que ya ha presentado una oferta firme por él, la cual incluiría a Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr, y Kel'el Ware como jugadores, el número 13 para el draft de este año 2016 y otras dos futuras primeras rondas.

Visto por encima parece que el paquete cumple con los requisitos de Milwaukee. Aunque no han hecho pública su pretensión, desde ESPN han señalado en varias ocasiones que es indispensable que haya piezas jóvenes y con posibilidad de desarrollo, Kel'el Ware entra en ese perfil, y por supuesto activos de cara a futuros drafts, también se cumpliría. ¿Quiere decir esto que es seguro que aceptarán la propuesta de los Heat? Para nada.

Los Bucks pretenden una subasta

Los de Wisconsin no moverán un solo dedo mientras no sepan exactamente qué les da cada equipo interesado. En su hoja de ruta está convertir la previsible salida de The Greek Freak en una subasta. Puede no salirles del todo bien, pero como peor escenario saben que el precio de su jugador franquicia es tan elevado que tienen poco que perder.

Ante tal escenario, y habiendo puesto sobre la mesa una fecha límite para escuchar propuestas, esperan que otros equipos muevan ficha para que el coste de la operación suba. Ya hemos nombrado a tres organizaciones, pero ojo con unos Minnesota Timberwolves que pueden ir de tapados.

¿Un último intento por la continuidad de Giannis Antetokounmpo?

Así va a ser. Los Bucks quieren sacar la mayor tajada posible de la operación Giannis, pero el ideal sería convencerle de firmar una extensión con ellos. Saben que es difícil. El campeón de 2021 ha trasladado a la gerencia que cree que es el momento idóneo para separar sus caminos y solo una señal en forma de movimiento inmenso en el marcado igual le haría cambiar de idea. La cuestión es que Milwaukee no parece estar en posición de dar un giro tan brusco a su plantilla como para que el griego se vea tentado a tomar ese camino.