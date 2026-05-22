Jalen Brunson golpea de nuevo y los Knicks ponen tierra de por medio

El base de los. dela Gran Manzana firma un doble-doble de 19 puntos y 14 asistencias para poner el 2-0 en la seria y ver cada vez más cerca las primeras Finales del equipo desde el lejano año 1999

Estos New York Knicks parecen imparables. Si hace un par de días obraron el milagro con la mayor remontada de su historia en playoffs, anoche certificaron su condición de favorito ante los Cleveland Cavaliers con una gran actuación de Jalen Brunson para ganar por 109-93 y poner el 2-0 en las finales de la Conferencia Este.

Tal y como se esperaba, a los de Ohio les ha afectado la trágica manera en la que perdieron la primera batalla. Lejos de la sensación de amenaza mostrada entonces, en este segundo enfrentamiento se les ha llegado a ver aletargados, casi resignados a que no hay salida para batir a un rival que ahora mismo vive en la cresta de la ola.

Pese a lo indicado, durante el primer tiempo hubo pelea; tanto es así que los chicos de Kenny Atkinson cerraron los primeros doce minutos dominando el marcador. No pasó de anécdota. Los de la Gran Manzana remontaron antes del descanso y en el tercer cuarto firmaron un parcial de 18-0 con el que rompieron el partido de manera definitiva.

Los Knicks y los recursos sinfín

Como es habitual, Jalen Brunson lideró a los suyos, en esta ocasión con un doble-doble de 19 puntos y 14 rebotes; sin embargo, si algo define a estos Knicks es que no dependen de una sola pieza, algo que hemos comprobado esta pasada madrugada de la mano de Josh Hart.

El alero, muchas veces encumbrado por la pasión que pone sobre el parqué, ha sido el máximo anotador de los neoyorquinos con hasta 26 puntos a los que ha añadido 4 rebotes y 7 asistencias. No está nada mal, pero es que hemos visto a Mikal Bridges clavar 19 y a Karl-Anthony Towns otros 18. A este nivel los Cavs tienen poco que hacer.

Un baño de asistencias

En cuanto a los pormenores tácticos de la serie, los Knicks están cortocircuitando por completo a su rival. Así, mientras ellos han repartido 32 asistencias sobre 44 canastas, Cleveland se ha quedado en solo 15, menos de la mitad.

Justo para evitar esa falta de fluidez los de Ohio firmaron a James Harden, pero este no está pudiendo salir de la trampa de Mike Brown. Anoche hizo 18 puntos, pero dar únicamente dos asistencias está muy por debajo de sus estándares. Kenny Atkinson soluciona esto o podemos ir camino de la barrida pese a que Donovan Mitchell está haciendo sus puntos –26 en este último combate–.