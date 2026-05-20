Los Knicks firman una remontada de locura y dejan en evidencia a James Harden

Una espectacular remontada liderada por Jalen Brunson (38 puntos) permite a los de la Gran Manzana colocar el primer punto en las finales de la Conferencia Este y clavar una daga en el corazón de los Cleveland Cavaliers

¡Vaya partidazo hemos vivido en el Madison Square Garden! Por ambiente, por épica, por actuaciones para la historia, por prórroga... El Game 1 entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers será difícil de olvidar y, si no lo has visto, te recomendamos que al menos lo empieces en la segunda parte; porque ha sido ahí, en la definición del punto, cuando los de la Gran Manzana han obrado el milagro de la mano de Jalen Brunson, dejando en mal lugar al 'salvador' de los Cavs: James Harden.

El marcador final (115-104) habla poco del partido. La primera mitad ha sido lo que se esperaba. Igualdad, mucha defensa y por momentos fiesta de piedras al aro. Estamos en playoffs y la presión manda, y justo por ello es aún más sorprendente que la segunda mitad haya sufrido un doble giro de guion para dejarnos boquiabiertos. Aquí lo tienen.

En primer lugar han sido los de Ohio quienes han mordido. Como si viesen el aro enorme, los chicos de Kenny Atkinson han empezado a golpear a su rival de un modo tan brutal como para colocarse 22 puntos arriba a menos de ocho minutos del final. Hablamos de un marcador de 71-93 que anunciaba tragedia en la Gran Manzana. Sin embargo, es justo ahí, en un escenario de locura, en el que mejor se manejan los Knicks.

Con todo perdido, y obviamente contando con un Jalen Brunson a nivel MVP –38 puntos se ha marcado el 'angelito'–, han ido remontando hasta poner el 99-99 a 40 segundos del final con triples consecutivos de Mikal Bridges. El pabellón ardía, Harden daba aire a los suyos con una canasta, pero Brunson daba respuesta para marchar a una prórroga en la que no hubo color. Los Knicks iban desencadenados; los Cavaliers asustados.

James Harden, puesto en evidencia

No se trata de cargar las tintas únicamente contra La Barba, pero sí de dejar claro que ha sido uno de los grandes responsables de la debacle de los Cavs. Se le firmó para poner orden al ataque del equipo y evitar apagones ofensivos que les han ido condenando en las últimas temporadas. Pues bien, anoche fue incapaz de dar cierto sentido al juego de los suyos cuando más hacía falta; tanto es así que se quedó en 3 asistencias por 6 pérdidas... Ni los 29 puntos de Donovan Mitchell sirvieron para algo.

Aunque sea únicamente 1-0 a favor de los Knicks, la sensación es que el golpe mental es inmenso. El curso pasado les ocurrió al contrario con los Indiana Pacers y terminaron eliminados. No queremos lanzar las campanas al vuelo, pero este puede ser el año de 'la Meca del baloncesto'.