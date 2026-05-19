Así está el futuro de LeBron James: equipos que le han llamado y factores clave en su decisión

El Rey se enfrenta a la agencia libre más indescifrable de su carrera por los lazos familiares que le unen a la ciudad de Los Ángeles y el complicado panorama económico que se plantea a sus 41 años

La NBA está entrando en su mejor momento con el cierre de los playoffs; sin embargo, ello no evita que los focos sigan puestos –en parte– sobre un LeBron James que parece haber descartado la retirada y que se dirige a una agencia libre que podemos catalogar como la más incierta de su larga y exitosa carrera.

Teniendo total libertad para decidir su futuro por primera vez desde el año 2018, justo cuando firmó por Los Angeles Lakers, El Rey tiene ante sí un dudoso panorama que le obliga a ponderar tanto la vertiente familiar, con grandes vínculos en la ciudad de Los Ángeles, como la financiera, ya que está por ver que algún equipo apueste fuerte por él.

Justo sobre eso, de las franquicias que pueden ir tras él, habla su agente, un Rich Paul que anuncia el enorme interés que existe desde ya por su representado, quien más allá de elegir destino deberá tener claro qué está dispuesto a aceptar. Se ha llegado a hablar de que podría firmar por el salario, pero lo cierto es que suena imposible tras un último contrato de dos años por el que se ha embolsado más de 100 millones de dólares.

Su próximo destino, entre los aspirantes al anillo

No es una sorpresa, pero ya tenemos confirmación. Tal y como anunciaba la más pura lógica, son los equipos con aspiraciones de anillo los que se han puesto en contacto con Rich Paul, tal y como señala en su programa Pat McAfee. "Hablé con Rich [Paul] durante el Draft Combine de Chicago me dijo que, esencialmente, le había llamado todo candidato en la NBA".

¿Es exagerado? Seguramente no. Una vez corrió el rumor de que LeBron podría aceptar una importante rebaja en su sueldo, y más tras verle jugar en los presentes playoffs, su incorporación a bajo coste suena genial de cara a cualquier equipo que quiera ganar. Y claro, a ello debemos sumar que esa sería la franquicia en la que se retirase, por lo que pasaría a la historia.

En cuanto a nombres propios, los favoritos a ficharle siguen siendo los mismos que hace meses. Cleveland Cavaliers aparece en cabeza de cartel. Regreso a casa, posibilidad de volver a ganar... Suena genial. Otro candidato son los New York Knicks. Se trata de todo un icono mundial y disfrutar de él en el Madison, donde también podría ser campeón, es casi un sueño. No podemos olvidarnos de Lakers. Y también en la mezcla aparecen con menos opciones otros conjuntos como Minnesota Timberwolves o Miami Heat. En todo caso, hablamos de una toma de contacto preliminar, ya que de otra manera se estaría incurriendo en un flagrante caso de tampering.

LeBron James, entre su decisión personal y la de los Lakers

Fue el propio James el que señaló nada más concluir la actual campaña que se iba a tomar un largo tiempo para reflexionar y hablar con su familia en relación a cómo continuar su carrera. Como decíamos, la retirada parece descartada, pero tener un destino claro es otra historia.

Teniendo en cuenta la importancia que le da El Rey a la familia, es probable que se incline por seguir en los Lakers, pero tal determinación puede chocar de bruces con el camino que quiera tomar la propia organización californiana, la cual tiene como prioridad la renovación de Austin Reaves y construir alrededor de Luka Doncic. ¿Entra LeBron en ese plan?