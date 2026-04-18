Decisión tomada en los Lakers: LeBron James ya conoce las condiciones para volver

Lejos de la negatividad de hace unos meses, la organización californiana abre la puerta al regreso del Rey, quien en todo caso tiene claro que la última palabra está en su mano con otras opciones como Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers sobre la mesa

'La aventura de LeBron James en Los Angeles Lakers se acaba a final de temporada'. Justo eso es lo que hemos estado escuchando semana tras semana desde diversas fuentes. Por un lado se hablaba de que el equipo quería dar forma a un nuevo proyecto sin él. Por otro, de que el propio ganador de cuatro anillos se inclinaba a retirarse o cambiar de aires. Pues bien, ahora ambos protagonistas están más cerca del entendimiento que nunca antes; eso sí, bajo unas condiciones estrictas que ya estarían en conocimiento del Rey.

En la franquicia californiana ha gustado mucho lo que han visto en el mes de marzo. Si antes pensaban que dejar atrás el periodo de LeBron era el mejor camino a tomar, ahora creen que junto a Luka Doncic y Austin Reaves hay una oportunidad muy real de ser altamente competitivos hasta el punto de poder estar en la terna de equipos que pelean por el campeonato. Suena idílico, pero no lo es tanto. Al igual que a nivel deportivo les encaja un año más de James, en caso alguno lo hace en el sentido financiero, siendo esta la primera gran condición para su vuelta.

Según informan en The Athletic Dan Woike y Sam Amick, los Lakers mantienen la puerta abierta para LeBron –en parte porque no se atreven a cerrarla del todo–, pero solo si este acepta una notable rebaja salarial, la cual les permitiría acometer los cambios que desean en la plantilla. No es un tema menor, ya que la sensación que tienen en la gerencia es que en las últimas campañas se han visto lastrados en el mercado por el 'excesivo' gasto en la leyenda de 41 años –en este curso 2025-26 hablamos de 52,6 millones de dólares–.

La aceptación del rol secundario, condición per se

Hace poco más de una semana, cuando los Lakers sacaron un partido adelante sin los lesionados Luka Doncic y Austin Reaves, fue el propio LeBron quien señaló que lo visto sobre el parqué –26 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias por su parte– es algo que podría hacer cada noche si no hubiese paso el testigo al genio esloveno. Nadie duda de que pueda o no, pero los de oro y púrpura necesitan su compromiso firme de que aceptará sin derecho a réplica esa situación.

Al empezar la actual campaña el entorno del Rey vio tal petición como una invitación a salir, ya que básicamente se le señaló (y se se le señala) que contentar a Luka y construir a su alrededor es la prioridad. Ahora parece que tras ver al equipo compitiendo a gran nivel el hecho de no ser la súper estrella ha perdido importancia.

LeBron James, abierto a una retirada inmediata

Aunque se habla en todo momento de los equipos en los que podría jugar el próximo curso, siendo Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors los favoritos, el reputado periodista Marc Stein señala que LeBron no lo tiene nada claro, que su familia jugará un papel fundamental y que en ese contexto no tiene ni mucho menos descartado retirarse cuando acabe la temporada. ¿Qué le puede frenar? Tener la certeza de que puede ser campeón.