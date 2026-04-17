LeBron James decide cómo quiere acabar su carrera con Lakers, Warriors y Cavaliers implicados

El cuatro veces ganador de la NBA encara los playoffs del presente curso sin tener claro en qué momento contará con la ayuda de Luka Doncic ni si ya ha jugado su último partido junto al genio esloveno

LeBron James es un jugador diferente. Ya no hablamos de que lleve 23 años jugando en la NBA ni de sus casi incontables récords, sino de una personalidad muy marcada que hace que cualquier decisión a tomar tenga un cariz muy personal. Por ello, no sorprende que de cara a la campaña venidera, y con numerosas opciones en el aire, haya decidido ya que el cierre de su carrera se dará sin llevar a cabo gira alguna de despedida.

Tal cual suena. Sin que esto suponga que vaya a retirarse (ni lo contrario), lo cierto es que según informa The Athletic habría sido el propio LeBron el que habría dicho de manera directa a sus allegados que si sigue jugando lo hará bajo la premisa de competir y ganar, descartando por tanto una especie de homenaje de 82 partidos que en caso alguno va con su personalidad. ¿Cómo influye esto en la elección de su nuevo equipo? Pues subrayando la opción de seguir en Los Angeles Lakers, poniendo a los Golden State Warriors en una buena posición y dejando en un segundo plano a otros como Cleveland Cavaliers y Los Angeles Clippers.

Si hace algunos meses parecía plenamente descartado permanecer en la franquicia de oro y púrpura, ahora resulta que el gran momento del equipo en el mes de marzo le ha hecho replantearse la decisión. El Rey quiere seguir ganando y con un Luka Doncic a nivel MVP lo ve más cerca.

Warriors, Cavaliers y Clippers, en la carrera por LeBron James

Los pretendientes (u opciones) de LeBron no han cambiado, pero sí sus contextos. Lo más claro a estas alturas de la película es que al Rey le atrae mucho la idea de jugar un año junto a Stephen Curry, a quien se enfrentó en hasta cuatro Finales para batir en 2016. Seguiría en California, donde tiene establecida a su familia y podría optar al anillo si los Warriors logran lo que desean en el mercado: Giannis Antetokounmpo.

¿Y qué hay de una vuelta a casa? No se puede descartar, pero lo cierto es que desde primera hora ha sonado más a despedida que otra cosa, justo el ambiente que parece querer evitar James. Además, los Cavaliers son un equipo muy hecho en el que no sería nada sencillo encajar. En cuanto a los Clippers, el gran punto a favor sería un reencuentro con Tyronn Lue, entrenador con el que tiene una gran relación.

La retirada, opción real con su familia como piedra angular

Lo que está más que claro es que a LeBron debe convencerle por completo el siguiente paso para darlo. Lejos de sentir que necesita demostrar nada, retirarse ya no sería tragedia alguna, centrándose por completo en su plan de ser propietario de una franquicia NBA. Por cierto, si decide seguir en activo la jugada más sencilla es seguir en los Lakers.