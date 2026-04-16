Kawhi Leonard toma el camino fácil con el escándalo de Aspiration y los Clippers: "Déjenme llorar un poco más esta derrota"

El dos veces campeón de la NBA encara un verano clave para su futuro, ya que le resta un solo año de contrato y si no firma una extensión con los californianos debería salir traspasado

Elogios sí, pero sin olvidar el contexto. A título individual hemos vivido un gran año de Kawhi Leonard, ya que nunca había jugado tantos partidos desde 2019, exactamente 65, y además ha logrado el mejor promedio de puntos de su carrera (27,9). Sin embargo, ha sido caer eliminado y las preguntas van en otro dirección, exactamente la que apunta al escándalo de su contrato con Aspiration y el futuro con los Clippers. Pues bien, en ambos casos opta por mirar hacia otro lado.

Empezando por lo más grave, lo ocurrido cuando se cerró su fichaje por los Clippers hace ya casi siete años, tenemos que la franquicia californiana se vio envuelta a inicios de campaña en una auténtica algarada a causa del contrato publicitario que Leonard firmó con Aspiration, un antiguo patrocinador del equipo ahora en bancarrota. El problema estriba en que antiguos empleados de la empresa afirmaron que el contrato publicitario de Leonard era una forma de que los Clippers eludieran el límite salarial y poder así cerrar su fichaje.

Una ilegalidad que puede salir cara

Sobra decir que tal maniobra no es en caso alguno legal, por lo que la NBA inició una investigación en septiembre que, por el motivo que sea, se ha alargado hasta el presente sin fecha prevista para resolución. Lo único claro es que equipo y jugador apuntan a ser castigados, siendo una de las opciones que el primero pierda selecciones para futuros drafts, mientras que el ganador de dos anillos podría ver anulado el último año de su vinculación con los angelinos. ¿Le preocupa?

"Nunca pensé mucho en ello más allá de las preguntas que me hicieron. Tendrán que preguntarle a la NBA, no a mí. Yo no soy quien lleva a cabo la investigación. Creo que todo saldrá bien. No me preocupa", sentencia en declaraciones recogidas por Ramona Shelburne de ESPN.

Kawhi Leonard deja su futuro en el aire

Más allá de lo que ocurra con el caso Aspiration, si bien está ligado porque puede marcar de lleno lo que ocurra con su futuro, Kawhi Leonard tampoco tiene interés en estos momentos en pensar qué hacer más allá de 2027, momento en el que el principio acaba su contrato con la organización de California. Lo único seguro es que una vez pasen las Finales podría firmar una extensión máxima de dos años y 126,1 millones de dólares; eso sí, depende plenamente de que el equipo quiera ponérsela por delante.

Ante tal escenario, y tras caer contra Golden State Warriors en el play-in de clasificación a playoffs, Leonard entiende que tampoco es momento de perder el sueño por lo que pueda pasar al respecto. "Déjenme llorar un poco más por esta derrota. Hablaremos cuando llegue el momento", subraya señalando una vez más a un futuro del que se desliga por momentos.

Un adiós anunciado por insiders

Se dice que cuando el río suena agua lleva y la realidad es que justo así apunta a terminar esta historia. El reputado periodista Marc Stein ha deslizado que son varios los ejecutivos de equipos de la NBA que creen que cambiará de equipo este verano, sobre todo tras ver que en la fecha límite de traspasos ya hubo unos cuantos conjuntos que intentaron su traspaso. Más claro: desconocemos la jugada, pero las cartas parecen marcadas.