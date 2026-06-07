Interrogan a Kawhi Leonard y la sentencia está a la vuelta de la esquina

El contrato de patrocinio del alero con Aspiration y el posible incumplimiento del límite salarial por parte de los Clippers con ello, dio lugar a una investigación de la NBA que ahora está a punto de tener resolución definitiva

Parece que la lenta y profunda investigación sobre el escándalo de Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers y Aspiration está tocando a su fin. Y no lo decimos nosotros, sino el propio comisionado de la NBA, Adam Silver, después de que el jugador y su tío y asesor comercial, Dennis Robertson, fuesen interrogados por los investigadores a causa de su implicación (y conocimiento) de la ilegal trama.

Lo primero que debemos entender es que no se trata de un delito penal o federal, sino únicamente de un asunto que ha podido saltarse las reglas de la competición estadounidense de manera brutal. ¿A qué nos referimos? A que los Clippers hayan usado una empresa externa para pagar más dinero a Leonard y eludir así el límite salarial.

No es una investigación sencilla. No hablamos de un acuerdo entre dos partes, sino de uno que podría tener muchas aristas y en el que por tanto no es sencillo saber hasta qué punto son todos culpables o inocentes. En esta línea, Silver asegura que es tan importante cerrar cuanto antes el tema –por sus implicaciones en el mercado– como no basar las medidas en meras suposiciones o apariencias.

"La investigación está muy avanzada y nos encontramos muy cerca del punto en le que debemos concluirla. Los Clippers necesitan saber en qué situación van a operar, al igual que los otros 29 equipos. La responsabilidad de imponer cualquier sanción recae en la Liga. Analizaremos la totalidad de las pruebas y, por una cuestión de justicia fundamental, tendría poco sentido actuar si existiera una mera apariencia de irregularidad", señala.

Steve Ballmer, las sanciones y el miedo de cargos medios

Más allá de que haya culpabilidad o no en líneas generales, lo más complicado es determinar personalmente quién o quiénes sabían lo que pasaba –si es que ha pasado–. El propietario de los Clippers, Steve Ballmer, y otros ejecutivos del equipo también fueron entrevistados, al igual que ejecutivos de Aspiration, la ahora extinta empresa de banca ecológica que se encuentra en el centro de las acusaciones.

Según señala ESPN, no está nada clara la conclusión a la que llegará la NBA ni los castigos a raíz de la misma. Básicamente hablamos de que incluso una vez tomada una determinación, esta podría volverse en contra de la Liga con duras reacciones por parte del equipo californiano, el Sindicato de Jugadores y propietarios de otras franquicias.

Según el convenio colectivo de la NBA de 2023, los equipos pueden ser sancionados por eludir el límite salarial. Las sanciones incluyen multas de hasta 7,5 millones de dólares, la pérdida directa de selecciones del draft, la anulación de cualquier contrato de un jugador y una suspensión de hasta un año para cualquier miembro del personal del equipo que haya cometido dicha infracción.

Los números de la investigación

La NBA inició su investigación en septiembre de 2025 tras una serie de podcasts del excolaborador de ESPN, Pablo Torre, quien citó documentos internos que mostraban que Ballmer invirtió 50 millones de dólares en Aspiration a través de su LLC personal en septiembre de 2021. Ese mismo mes, los Clippers firmaron un acuerdo de 300 millones de dólares con Aspiration, convirtiendo a la compañía en el "primer socio fundador" del Intuit Dome.

Por ahora no habría problema, pero resulta que seis meses después del acuerdo con la los Clippers, Aspiration firmó un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares con Leonard. Un empleado anónimo, supuestamente de la entidad bancaria, declaró a Torre que el contrato de patrocinio de Leonard "tenía como objetivo eludir el límite salarial".

Kawhi Leonard, ¿amparado por la 'ley'?

Como decíamos, tomar una decisión no será nada sencillo. Según algunas fuentes, sancionar al equipo por desconocer el acuerdo de patrocinio de Leonard con Aspiration sería complicado, ya que, según el manual de operaciones de la NBA, los equipos no pueden participar ni tener conocimiento de dichos acuerdos. Y por si fuese poco, en el Sindicato de Jugadores están preparados para tomar cartas en el asunto si este se vuelve contra Leonard.

Sancionar al equipo por un conflicto de intereses –tener un acuerdo de patrocinio con una empresa que, a su vez, tiene un acuerdo de patrocinio con un jugador– se antoja complicado, tal y como admite el propio Silver. "Creo que sería injusto para los jugadores que, si se llegara a un supuesto acuerdo corporativo con la liga o el equipo, se les impidiera tener acuerdos con esas mismas organizaciones, especialmente con muchas de las que son habituales en el deporte y que buscan invertir activamente en los jugadores sin que haya indicio alguno de que lo hagan para beneficiar al equipo", sentencia.

La realidad es que puede pasar de todo, pero dentro de ese todo es una tarea de proporciones bíblicas determinar a quiénes culpar, por qué hacerlo y cómo. Seguramente se llegue a una resolución que tenga más de punto medio para contentar a todos que de realidad sobre los hechos.