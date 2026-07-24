Dallas da un toque de atención a Sergio de Larrea: "Él sabe en qué aspectos tiene que mejorar"

El joven jugador español ha dado sus primeros pasos en la NBA con la disputa de la Summer League, donde ha llegado a firmar un partido de hasta 14 asistencias

Por muchos rumores que hubo, Sergio de Larrea nunca tuvo dudas. Una vez parecía establecido en todas las quinielas como elección segura de primera ronda del draft, marcharse a la NBA era su decisión, sobre todo tras conocer que los Dallas Mavericks apostaban fuerte por él. Ese es el contexto en el que se mueve, pero no puede despistarse, ya que desde la propia franquicia de Texas le han dado un toque de atención.

El desempeño de Sergio de Larrea en la Summer League

Es por ahora el único marcador fiable de lo que puede llegar a ser el base de 20 años en la competición estadounidense. Si bien por el camino ha tenido llamadas de los grandes de Europa para postergar su salto a Estados Unidos, no solo quería hacerlo ya, sino que ha demostrado que ha sido todo un acierto.

Los Mavs no le eligieron en el draft, pero movieron las fichas para poder adquirirle vía traspaso. Más claro: estaban decididos a contar con él para su proyecto alrededor de Cooper Flagg y lo demostraron de la mejor manera posible. Y sí, 'Larry' les ha correspondido en pista.

Si bien la muestra es pequeña, el vallisoletano de 20 años se ha ido a un promedio de 8,8 asistencias, llegando a firmar un partido de 14 ante los Oklahoma City Thunder. Su entrenador en estas semanas, Joe Boylan, así le reconoce el trabajo. "El pase bombeado. El pase creativo. Pases por detrás de la espalda, entre las piernas. Creo que esa es su esencia. Ya ha jugado baloncesto profesional a un alto nivel. Creo que aportará eso a cada partido que juegue", explica.

No es oro todo lo que reluce

Las perspectivas con De Larrea son magníficas, pero ello no quita que su futuro en la NBA –y más en la campaña de novato– siga siendo una incógnita. En Dallas están contentos con él, pero de igual modo le dan un toque de atención y dejan en el aire que pueda entrar o no en la rotación dependiendo de la rapidez con la que logre mejorar algunas facetas de su juego.

"Él sabe en qué aspectos tiene que mejorar. Hablamos de cómo lidiar con el contacto físico, pero también de dar un paso al frente en el lanzamiento desde larga distancia. Esos serán puntos clave en los que seguiremos trabajando durante el verano", señala Boylan, optimista pero precavido a la vez.