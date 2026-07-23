LeBron James se rebela contra la NBA y cambia su decisión

Hace ya más de tres semanas que El Rey comunicó oficialmente que dejaba los Lakers; sin embargo, el anuncio del que debe ser su nuevo equipo (o retirada) se ha dilatado sin fecha ni plazos en el horizonte

No podemos decir que no se estuviese viendo venir. Una vez que la agencia libre de la NBA empezó a desarrollarse y conocíamos múltiples acuerdos –algunos con jugadores All-Star involucrados–, empezó a llamar la atención que el entorno de LeBron James se mantuviese en absoluto silencio. Es verdad que en un primer momento se deslizó que se lo tomaría con calma, pero han pasado más de tres semanas y no sabemos absolutamente nada. Bueno, algo sí, que su decisión ha cambiado por culpa de la propia NBA.

LeBron James cambia su decisión

Tal cual suena. Se ha hablado desde hace tiempo que los equipos finalistas en la carrera por hacerse con El Rey son Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers y Golden State Warriors; sin embargo, menos se ha podido concretar sobre plazos.

En esa línea, la de intentar saber cuándo hará el anuncio, no son pocos los periodistas que han dado palos de ciego. Algunos llegaron a tildar de 'inminente' conocer el nuevo equipo del ganador de cuatro anillos. Otros han ido más allá diciendo que tiene ya un acuerdo cerrado con una franquicia, si bien no lo ha querido decir aún... Sea como fuere, a LeBron le gusta marcar sus tiempos y justo eso ha provocado su enojo con Adam Silver y, por ende, con la NBA.

El comisionado de la NBA comentó hace una semana que necesitaban saber pronto en qué equipo jugaría James la próxima temporada para cerrar el calendario de la temporada, el cual a su vez activa otros muchos asuntos comerciales. Pues bien, esta presión no ha gustado un pelo al jugador de 41 años. Según informa el periodista Andy Baskin, El Rey estaba preparado para anunciar el nombre de su nuevo equipo la semana pasada, pero le irritó tanto escuchar a Silver que dio marcha atrás.

¿Es la retirada una posibilidad aún?

No lo parece, pero existen sospechas fundadas. En los últimos días ha ido quedando en un segundo plano elegir uno u otro equipo por la posibilidad de ser campeón de nuevo en favor del tantas veces mencionado factor familiar. La hija pequeña de LeBron James, de tan solo 12 años, ha fraguado toda su vida en Los Ángeles y lo último que quiere la leyenda del baloncesto trastocarla de un modo radical.

Por ese camino, el familiar, es por el que primero muchos pensaron que no saldría de los Lakers y posteriormente pasaron a subrayar que la opción de los Golden State Warriors es muy probable, aunque claro, las apuestas dan mayor favoritismo a Cleveland Cavaliers y Miami Heat. La realidad es que toca seguir esperando, ya que ninguno estamos en su cabeza.