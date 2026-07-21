La decisión de LeBron James, al rojo vivo: últimas ofertas, equipos finalistas y una declaración de intenciones

El Rey no termina de dar el paso, pero hay indicios claros sobre cuál podría ser su próximo destino, todo ello mientras el propio comisionado de la NBA, Adam Silver, aprieta para que decida cuando antes para poder cerrar el calendario de la próxima temporada

La decisión de LeBron James se sigue haciendo de rogar. Han pasado tres semanas desde que anunció su salida de Los Angeles Lakers y pese a que varios periodistas reputados han ido 'pregonando' que decidiría en un corto periodo de tiempo, la realidad es que El Rey se ha mantenido impasible ante las presiones que han llegado incluso desde la propia NBA con el comisionado, Adam Silver.

Como es lógico, LeBron maneja varias ofertas, algunas de última hora, y hay equipos finalistas (e incluso indicios sobre su próximo paso), pero sigue manteniendo vivo el misterio. Según su agente, Rich Paul, no se trata de marear la perdiz para ser el centro de atención, sino de que su cliente es consciente de que es una decisión vital y por nada del mundo desea precipitarse.

Las últimas ofertas para fichar a LeBron James

¿Las cartas están sobre la mesa? Sí, pero no por ello se deja de barajar. Los equipos hace tiempo que fueron haciendo sus propuestas a LeBron, pero tanta espera ha provocado que más de uno entienda que la diferencia puede estar en el clásico 'quien golpea el último, golpea dos veces'. Por ello, se han puesto en contacto con Rich Paul con una pregunta directa: ¿Qué más podemos hacer para convencer al Rey?

Para el ganador de cuatro anillos no se trata solo de dinero –que también–. Necesita sentir que este último baila valdrá la pena, que disfrutará, que se irá por todo lo alto... LeBron no quiere una gira de despedida, sino una última temporada que le exija lo máximo –ir a por el anillo– y que a su vez le ponga en ese escenario. Justo por ello, porque por nada del mundo quiere equivocarse, Rich Paul señala que James en caso alguno se precipitará.

"No nos vamos a precipitar. Es su decisión y cuando la tome, la tomará. Varias personas me han llamado para preguntarme: ‘Oye, Rich, ¿hay algo más que debamos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer?’. Y mi respuesta es: 'No. No necesitamos que te esfuerces más de lo necesario'. Lo entendemos. Los mensajes que nos han transmitido están más que claros", comenta.

Pese a tal movimiento de modestia del entorno del Rey, los equipos finalistas para hacerse con sus servicios –Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers y Miami Heat– han apretado en las últimas horas para que sus propuestas ganen puestos en la carrera. Los Cavs por ejemplo han subido el salario que le firmarían. Los de Florida por su parte han subrayado que no escatimarán económicamente en completar la plantilla para que tenga todo lo necesario, junto a Giannis Antetokounmpo, para ir a por el campeonato.

La presión de Adam Silver y la respuesta del Rey

LeBron James tiene literalmente paralizada a la NBA. Algunos pensarán que es solo un fichaje, pero es que de este depende absolutamente todo. La jornada inaugural, la de Navidad... y por tanto todo un engranaje con miles de partidos que cambiará por completo si elige uno u otro destino. Por ello, el comisionado de la NBA, Adam Silver, le ha apretado para que decida cuanto antes. "Me gustaría que hiciera su anuncio cuanto antes para que podamos terminar el calendario", comentó hace días en la CNBC.

El mensaje ha llegado a oídos de quien se prepara para su 24ª temporada en la NBA, pero no por ello ha cambiado lo más mínimo su hoja de ruta. Por medio de Rich Paul aclara que entiende la necesidad de la Liga, pero explica que se trata de una decisión personal y empresarial de gran calado y que exige su correspondiente reflexión.

"Vi a Adam en Nueva York y lo hablamos. Y como ya dije, sigue siendo su decisión. Así que si no lo tiene claro, no podemos presionarlo. No podemos apresurarlo. Creo que es importante que la gente entienda que no estamos haciendo esto para llamar la atención ni para crear un espectáculo. Él tiene que tomar una decisión empresarial. No vamos a sentarnos aquí a decidir ni a permitir que nadie más decida cuándo debe tomar esa decisión. Y creo que, como atleta, ¿por qué un atleta tiene que precipitarse con su decisión?", sentencia Paul.

La declaración de intenciones de LeBron James

Mucho se ha hablado de qué aspectos marcarían la decisión de LeBron, pero de lo que nunca se ha dudado es de lo importante que es su familia y como esta pesará a última hora. Por ello, algunos se aventuraron a señalar que seguiría en los Lakers, algo que no ocurrirá pero que según Melissa Rohlin de California Post aún podría darse a medias manteniendo a la familia en Los Ángeles. Y sí, hablamos de que firmase finalmente con los Warriors.

En una de sus últimas intervenciones la citada periodista ha subrayado que la principal preocupación de LeBron James es su hija Zhuri James, que pronto cumplirá 12 años. "Zhuri es su principal preocupación. Su mujer, Savannah, aceptó esta vida. ¿Y sus hijos? Bronny tiene casi 22 años y juega en los Lakers. Bryce tiene 19 y juega en Arizona. Zhuri lleva viviendo en Los Ángeles desde que estaba en preescolar. Allí es donde están sus amigos. Allí es donde se está convirtiendo en una estrella del voleibol. Desarraigarla sería extremadamente difícil", expresa antes de dejar aún más claro el posible encuentro con Stephen Curry en San Francisco.

"Por eso cuesta imaginar que James elija otro lugar que no sea Golden State para terminar su carrera. Estaría a 45 minutos en avión de Los Ángeles, lo que supone menos tiempo del que tardaba en desplazarse desde su casa de Brentwood hasta el pabellón del centro de la ciudad cuando jugaba en los Lakers. ¿Crees que querría irse a la costa este y estar a cinco horas de vuelo de su familia?", sentencia.

Tal apreciación enlaza perfectamente con lo expresado no hace mucho por el propio LeBron, quien se sentó con su hija antes de que saltase a los medios la noticia de que abandonaba los Lakers. Quería que lo supiese por él y saber cómo se sentía Zhuri al respecto. Es un jugador de baloncesto, quizás el mejor de todos los tiempos, pero por delante de eso es un ser humano. Y sí, será ese el que termine decidiendo.