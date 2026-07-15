Philadelphia hace los deberes con LeBron James y el anuncio oficial es inminente

La franquicia de Pensilvania, lanzada tras cerrar la llegada de Jaylen Brown, quiere dar el golpe definitivo del verano dando forma a un auténtico Big Four con la llegada del Rey

Es el culebrón del verano, pero de acabar, y pronto. LeBron James anunció hace semanas que no seguiría en Los Angeles Lakers y los rumores –y casi afirmaciones– sobre su próximo equipo se han sucedido sin parar. Pues bien, en esa terna de interesados quienes no se han quedado se brazos cruzados en caso alguno son los Philadelphia 76ers, que se han posicionado de manera rotunda cuando el anuncio oficial el Rey es inminente.

Philadelphia 76ers va a por todas en el mercado

Cuando no pocos daban casi por muerto el proyecto de los Sixers, de pronto todo ha cambiado con la llegada de Jaylen Brown. De manera increíble para muchos, los de Pensilvania se han quitado de encima el contrato tóxico de Paul George y en el mismo movimiento (traspaso) han certificado el aterrizaje del ya ex de los Boston Celtics, quien a su vez ha abierto la puerta a LeBron.

Así es. Los de Pensilvania se han puesto manos a la obra y no solo desde la oficina, sino con un reclutamiento a todos los niveles y que, según el reputado Marc Stein, ha llevado a que Joel Embiid, Tyrese Maxey y el propio Brown hayan levantado el teléfono para ponerse en contacto con el Rey.

El objetivo de tal estrategia no varía de la de otros equipos. Al estilo de Stephen Curry invitando a James de manera pública, los 76ers han hecho lo propio en privado para hacerle ver que son su mejor opción y que con ellos puede aspirar a su quinto anillo en la NBA.

¿Qué dicen las apuestas sobre el nuevo equipo de LeBron James?

Van variando día a día, pero hay cuatro equipos que parecen destinados a ser los finalistas, tal y como ha recalcado Shams Charania de ESPN. A estas alturas de la película parece que nadie será capaz de quitar el papel de favorito a los Cleveland Cavaliers, pero que El Rey acabe tomando otro rumbo no sería una sorpresa en caso alguno.

Dejando de lado a los de Ohio, son los Golden State Warriors los que más han subido. Según polymarket, plataforma especializada en mercados de predicción, Cleveland tiene un 46 por ciento de probabilidades, mientras que los californianos se sitúan en el 35 por ciento. Ya por detrás quedarían los propios Philadelphia 76ers y unos Miami Heat que no están dispuestos a dar su brazo a torcer así porque sí. ¿Estás nervioso? No sufrirás mucho más, ya que según Charania el anuncio es cuestión de días.