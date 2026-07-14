Los Lakers no pierden el tiempo y ponen nombre al sustituto de LeBron James

La organización californiana ha aprovechado la flexibilidad otorgada por la marcha del Rey para reforzarse, pero aún no tiene a esa pieza que pueda 'cumplir' con las funciones en pista de uno de los más grandes de la historia

Los Lakers cuando van, van de verdad. Lejos de andarse con medias tintas, los de oro y púrpura suelen marcarse objetivos y no pasan al siguiente punto del plan hasta conseguirlo. Pues bien, en esta ocasión, y en sustitución de LeBron James como alero titular, ya han elegido quién debe llegar; eso sí, cuestión diferente es que logren convencerle de unir su futuro al de ellos.

El adiós necesario de LeBron James

Suena fuerte, pero no se puede decir de otra manera. El contrato de LeBron James estaba ahogando a los Lakers; tanto es así que ha sido irse y empezar a llegar jugadores de cierta importancia a una plantilla que, ahora sí, girará plenamente en torno de Luka Doncic, tal y como se le había prometido de cara al verano de 2026.

Para ser exactos, y haciendo gala de 'no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy', los angelinos han reforzado su plantilla este verano con las incorporaciones de Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili y Kevon Looney; y no, no piensan quedarse ahí.

Sabedores de que el físico es esencial en la NBA actual, en el equipo quieren hacerse con un alero versátil –lo que era LeBron– y que les aporte un plus de atletismo y defensa, toda vez que en ataque saben que vivirán de la inventiva del mágico Doncic. Sí, tienen claro a quién quieren y van con todo a por ello.

Jonathan Kuminga, el elegido por los Lakers

Así es. Tal y como confirma Shams Charania de ESPN, los californianos no cejan en su empeño de cerrar la llegada de Jonathan Kuminga, algo para lo que saben ya deberán concretar un sign-and-trade con los Atlanta Hawks, ya que las pretensiones financieras del joven alero están por encima de lo que pueden darle como agente libre

A pesar de los obstáculos, los Lakers no han dejado de explorar diferentes escenarios para hacerse con Kuminga. La organización considera que su potencial aún está lejos de alcanzar el techo y cree que, dentro de un sistema con mayores responsabilidades, podría convertirse en una pieza importante para el presente y el futuro del equipo. Diversos informes señalan que las conversaciones continúan y que la franquicia sigue evaluando distintas alternativas para cerrar un acuerdo antes del inicio de la temporada.

La cuestión es que los Lakers no están solos en esta carrera. Varios equipos de la NBA han sido vinculados con Kuminga durante las últimas semanas. Entre los principales interesados aparecen los Atlanta Hawks, que todavía participan en posibles escenarios de sign-and-trade; los Cleveland Cavaliers, que mantienen conversaciones para explorar su incorporación; y otros como Washington Wizards y Dallas Mavericks.

El fichaje de Ziaire Williams ya es una realidad

Paralelamente al interés por Kuminga, los Lakers han acordado un contrato de un año por 3 millones de dólares con el agente libre Ziaire Williams. Los de oro y púrpura se hacen con una pieza que les aporta profundidad en las alas y que cerró la temporada 2025-26 con un promedio de 10.2 puntos en 22.9 minutos con los Brooklyn Nets, siendo esta su sexta campaña en la competición estadounidense.