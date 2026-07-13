LeBron James, acuerdo cerrado (y secreto) con su nuevo equipo

El anuncio de la decisión del Rey es cuestión de días tras reunirse con varias franquicias y tener ya determinado cuál es el próximo paso a dar en su carrera

LeBron James ya ha decidido. Tras casi un par de semanas de agencia libre y numerosos rumores y apuestas al respecto, El Rey ha cerrado un acuerdo con su nuevo equipo; eso sí, se está haciendo de rogar a la hora de comunicarlo, algo que en caso alguno evita que haya pistas que puedan situarnos en una clara dirección, tal y como señala el reputado periodista estadounidense de ESPN, Brian Windhorst.

LeBron James, trato cerrado con su nuevo equipo

Es algo que se viene apuntando desde hace días, aunque sin resolución definitiva. Si bien son pocos los que se aventuran a dar el nombre del nuevo equipo de LeBron –Bill Simmons asegura que va a regresar a los Cleveland Cavaliers–, en lo que coinciden las fuentes es en señalar que el ganador de cuatro anillos ya tiene decidido su destino.

Fue el propio James el que deslizó al inicio de la agencia libre que iba a tomarse unos días para escuchar todas las propuestas, tiempo que ya ha pasado de sobra, por lo que todo encaja para que ya sepa qué va a hacer, aunque por ahora no lo desvele. Tiene sentido, y no únicamente por hacerse 'el interesante', sino porque puede que el equipo en cuestión necesite flexibilidad para realizar otros movimientos.

El último en sumarse a esta corriente ha sido Brian Windhorst de ESPN, quien recalca la elección final no serían los Cavaliers. "Estoy oyendo cosas de otros equipos. No voy a decir quién, pero hoy tuve a alguien al teléfono que considero una buena fuente y que juraba que ya tiene un trato cerrado con otro equipo", sentencia.

Apuestas, rumores... Así está la carrera por El Rey

Fue el siempre bien informado Shams Charania de ESPN el que subrayó hace días que la pelea por LeBron había quedado reducida a tres equipos –Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Philadelphia 76ers–; sin embargo, por ahora se hace complicado dejar fuera de la pelea a los Golden State Warriors, sobre todo después de que el propio Stephen Curry le mandase una invitación pública para firmar con ellos.

Más allá de ese acercamiento con los de San Francisco, las apuestas siguen dando como favorito a los Cavaliers, equipo que puede dar al Rey una fantástica narrativa al volver a casa y ser además aspirante al anillo, justo como desea cerrar su carrera. Los de Ohio son la opción más natural, pero nadie deja tampoco fuera de la ecuación a los Heat, que con Giannis Antetokounmpo han vuelto a la carrera por todo.