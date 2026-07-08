Los Warriors dan marcha atrás con LeBron James y la carrera queda reducida a tres equipos

La organización californiana queda rezagada en la persecución del Rey y ve como se complica enormemente poder hacerle coincidir con Stephen Curry en lo que sería un cierre de trayectoria de ensueño

El mercado de la NBA empezó como un tiro, pero ahora ha perdido ritmo. Giannis Antetokounmpo, LaMelo Ball, Jaylen Brown... Son muchos los All-Star que han cambiado de equipo y que han hecho que nos replanteemos el panorama de la Liga, pero el más importante, un tal LeBron James, sigue deshojando la margarita de su futuro mientras la lista de pretendientes se va reduciendo con los Warriors como actor principal.

Los Warriors, ¿de favorito a descartado?

Eso es justo lo que se está cocinando en la NBA. Aunque por momentos las apuestas dieron a Golden State como destino más que probable del Rey, el paso de los días no solo ha enfriado tal posibilidad, sino que ha hecho que haya otras tres franquicias que se ven más cerca de hacerse con LeBron.

Aunque el ganador de cuatro anillos nunca ha escondido la ilusión que le hace compartir equipo con Stephen Curry, parece que el complicado panorama de los de San Francisco –lejos de pelear por el anillo– ha hecho que esta vía se convierta casi en un témpano de hielo, haciendo que sean otros los que se ven en cabeza.

El plan de los Warriors pasaba por convencer a los Washington Wizards de cara a un eventual traspaso de Anthony Davis y a partir de ahí dar forma a un Big Three con James; sin embargo, los capitalinos dijeron no y ahora parece que ni una cosa ni la otra.

Los tres equipos en cabeza para hacerse con LeBron James

Si bien El Rey ya avisó que se iba a tomar con calma la elección de su próximo equipo (y posiblemente último), ello no quita que las negociaciones con los diferentes interesados vayan evolucionando hasta el punto de que Shams Charania de ESPN ponga ya el nombre de tres favoritos sobre la mesa.

Según el portavoz oficioso de la Liga las tres franquicias que se mantienen en la carrera por LeBron son Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Philadelphia 76ers. Todos tienen sentido; eso sí, cada uno a su manera.

Los de Florida se han hecho hace poco con Giannis Antetokounmpo, lo cual les convierte en serio candidato a ser contender el próximo curso, si bien está por ver cómo son capaces de rodear al griego. Luego tenemos a los Cavs, quienes representan la opción más romántica, ya que hablamos de la casa de James y también del lugar en el que comenzó su carrera. Y para terminar unos Sixers que se hicieron hace escasos días con Jaylen Brown y que también apuntan a aspirantes al anillo. ¿Se llevará alguno de estos el gato al agua?