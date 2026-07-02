Usan a Santi Aldama como moneda de cambio y acaba en Dallas con Sergio de Larrea

El ala-pívot español pone punto y final a su larga trayectoria con los Memphis Grizzlies, equipo que ha cerrado un traspaso para mandarle a la organización de Texas, donde también está Cooper Flagg

La NBA tiene estas cosas: un día parece que tu presente está muy claro y sin aviso alguno cambia de golpe. Justo eso es lo que ha ocurrido con San Aldama, que hace un año firmaba un contrato a largo plazo con los Memphis Grizzlies y ahora es nuevo jugador de los Dallas Mavericks; si, mismo equipo en el que ha terminado Sergio de Larrea tras la celebración del último draft.

El cambio de aires del canario no se puede catalogar como sorpresa. La franquicia de Tennessee está en plena reconstrucción tras dar salida a Ja Morant y pese a que seguían confiando en el ala-pívot español, entienden que es momento de dar sitio a jugadores jóvenes que puedan progresar antes que mantener en el roster a una pieza ya establecida en la Liga.

El precio que ha pagado Dallas por Santi Aldama

Lo cierto es que más allá del interés de Memphis por soltar a su jugador interior, los Mavs han apostado igualmente fuerte por él. Pensando en las piezas necesarias para rodear de la mejor manera posible a su emergente súper estrella, Cooper Flagg, han pagado a cambio con AJ Johnson, además de una primera ronda en el draft de 2030 y dos elecciones de segunda ronda; según informa Shams Charania de ESPN.

Si bien no se trata de un jugador asiduo a los hightlights, ello no desmerece en caso alguno la aportación de Aldama en pista, que a lo largo del curso 2025-26 se fue a un promedio de 14 puntos y 6,7 rebotes con los Grizzlies.

Recordemos que el canario había llegado a la NBA de la mano de los Grizzlies en 2021 y en Dallas compartirá el vestuario con su compatriota Sergio De Larrea, elegido en el último draft con el número 25.

La llegada de Sergio de Larrea, en el aire

Aunque la noticia es que Aldama y 'Larry' jugarán juntos, puede que esto no ocurra de manera inmediata. El reputado periodista estadounidense, Marc Stein, ha señalado que el joven base vallisoletano finalmente acudirá a las ligas de verano, algo que no tenía prevista, pero de igual modo aún está en discusiones para establecer el mejor plan para su desarrollo, el cual oscila entre quedarse un año más en Europa o dar el salto ya a la NBA.

Si la decisión de De Larrea es mantenerse en España, debemos recordar que tiene contrato con el Valencia Basket, pero que de igual modo otros colosos de la Euroliga como es el propio Real Madrid pretenden su fichaje.