Sergio De Larrea cambia de opinión y su futuro con el Real Madrid entra en un momento decisivo

La entidad blanca lleva meses siguiendo muy de cerca la evolución y situación contractual del joven base del Valencia Basket, quien fue elegido con el número 25 del draft 2026 de la NBA para terminar sus derechos en Dallas Mavericks

El futuro de Sergio de Larrea se está cocinando a fuego lento. Si desde hace meses sabemos que se presentaba al draft de la NBA y que ello suponía casi con total seguridad salir elegido en primera ronda –como así ha sido–, de igual modo ello no quiere decir que vaya a dar el salto ya a la competición estadounidense, lo cual ha animado al Real Madrid a mantenerle como una de sus prioridades para la próxima temporada.

Los blancos han dado inicio a una auténtica revolución que se mide por el despido de Sergio Scariolo y la llegada al banquillo de Pedro Martínez, si bien aún no es oficial. A partir de ahí se esperan múltiples cambios en la plantilla, siendo el base vallisoletano uno de los marcados en rojo; eso sí, depende únicamente de él.

La decisión de Sergio de Larrea

Si en un primer momento parecía que el internacional español se iba a tomar unas merecidas vacaciones tras una temporada extenuante, ahora señala el reputado periodista Marc Stein que ha cambiado de opinión y que estará presente en la Liga de Verano de la NBA, donde hará su debut como jugador de los Dallas Mavericks.

Se trata de un importante cambio de planes. La idea de 'Larry' es tener una toma de contacto con todo lo que podría ser su entorno y a partir de ahí tener más claro qué hacer con la próxima temporada. Sí, por ahora ha decidido marcharse a Estados Unidos y puede ser un indicio de sus intenciones, pero cualquier opción sigue abierta.

Cabe recordar que las ligas de verano de la competición estadounidense se dividen en tres torneos que se disputan en Salt Lake City, San Francisco y Las Vegas, siendo esta última la más importante al reunir a todos los equipos de la Liga.

El Real Madrid, dispuesto a esperar

Lejos de tomarse este movimiento como un punto y final para sus pretensiones, en la casa blanca aguardan con calma, porque además saben que no se trata solo de la NBA o ellos, sino que el jugador pertenece en España al Valencia Basket y las relaciones con estos no pasan por su mejor momento tras llevarse a Pedro Martínez y estar cerca la adquisición de Jaime Pradilla.

Sí, De Larrea ha dado un paso hacia la NBA, pero el definitivo aún no ha llegado, tal y como confirma el mencionado Marc Stein, quien habla de discusión abierta entre los Mavs y el joven jugador español para determinar qué es lo más positivo de cara a continuar su carrera y seguir mejorando. Porque Dallas le quiere, pero cuando esté realmente preparado.