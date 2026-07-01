Boston no tiene piedad de los Knicks y les arrebata un jugador clave

Los Celtics se han propuesto dar un importante paso al frente con su plantilla en el presente verano, siendo clave el traspaso de Jaylen Brown y ver qué terminan consiguiendo a cambio para reforzarse

Boston Celtics no se ha andado con rodeos en la agencia libre. Desde hace semanas se habla del interés que tienen en construir un nuevo equipo campeón sin línea rojas más allá de Jayson Tatum y, si ver a Jaylen Brown con el cartel de transferible ya era impactante, ahora han dado un golpe al corazón de la Conferencia Este al llevarse a una de las piezas de los flamantes campeones de la NBA, los New York Knicks.

Así es. Tras hacerse a mitad del pasado curso con Nikola Vucevic –ya firmado por los Orlando Magic–, y rumorearse la posibilidad de ir en el presente a por Jalen Duren, agente libre restringido de los Detroit Pistons, finalmente los verdes han atacado donde más daño podían hacer, la Gran Manzana, para cerrar el fichaje de Mitchell Robinson.

Según informa Shams Charania de ESPN, Boston ha convencido al pívot con un contrato de tres años y 47,4 millones de dólares, del cual la última de las campañas sería dependiente de una opción de jugador.

Los Knicks, sin su ancla hacia el anillo

James Dolan, propietario del conjunto del Madison Square Garden ya dijo nada más conseguir el anillo 53 años después que en caso alguno iban a pagar de más por mantener el actual roster, ya que entrar en el segundo apron supondría unas limitaciones inasumibles para moverse en el mercado.

Dicho y hecho. Aunque es obvio que les hubiese gustado seguir contando con Robinson, no tenían la intención de igualar una oferta como la recibida por parte de los Celtics, la cual en cualquier caso no se puede decir que no está equilibrada con el valor del jugador.

Si bien puede ser catalogado de un pívot tosco, e incluso hecho a la antigua usanza, no es menos verdad que es un titán bajo los aros, uno que en playoffs ha promediado 4,8 puntos y 5,5 rebotes en 13,9 minutos por noche. Le echarán de menos, pero han hecho lo que tenían que hacer.

¿Y qué pasará con Jaylen Brown?

Pues no está nada claro. A estas alturas de la película podríamos asegurar que va a terminar saliendo, ya que un jugador de su calibre no se pone de esa manera bajo los focos para terminar quedándotelo; sin embargo, parece que por ahora nadie está dispuesto a pagar lo que piden los Celtics –dos primeras rondas para el draft y un swap–, por lo que todo queda a expensas de que el mercado se mueva a favor o en contra.