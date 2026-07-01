LeBron James comunica sus condiciones y ya hay cuatro equipos decididos a darle un contrato

Tras anunciar que deja los Lakers, El Rey empieza a sopesar sus opciones sin prisa alguna, ya que él mismo ha deslizado a través de su agente, Rich Paul, que desea tomarse el tiempo necesario para acertar con su nuevo destino

Es la gran noticia hasta la fecha del mercado NBA de este verano de 2026. LeBron James ha comunicado que se marcha de Los Angeles Lakers y ahora todas miradas están puestas sobre cuál será el próximo destino del ganador de cuatro anillos, y posiblemente último de su carrera. Pues bien, ya podemos decir que ha puesto sobre la mesa sus condiciones y que hay cuatro equipos decididos a lanzarse por su fichaje.

Aunque sean 41 años, a nadie escapa que el baloncesto de LeBron está bastante por encima de lo que diga su carnet de identidad. Ha dejado el equipo de oro y púrpura, pero no porque le haya llegado la decadencia de golpe; tanto es así que cerró los playoffs con un promedio de 23,2 puntos, 7,3 asistencias, 6,7 rebotes y 1,3 asistencias. Sí, el reclamo es inmenso, ya que hablamos del jugador más grande del siglo XXI siendo agente libre.

Las condiciones de LeBron James

El Rey necesitaba un nuevo reto. Tras siete cursos en los Lakers y viviendo un presente en el que las llaves del equipo están en manos de Luka Doncic, a James se le veía algo agotado en términos mentales. No es que estuviese mal, pero para el que puede ser último baile de su carrera necesitaba una motivación extra, un nuevo reto que le llevase a ponerlo todo sobre el parqué.

Con esa meta, LeBron tiene claro que si sigue jugando no es para darse un homenaje de despedida durante 82 partidos. Su mentalidad ganadora se impone como siempre y ya ha señalado a los interesados en hacerle una oferta que solo aceptará si le presentan un proyecto con el que pueda ser campeón. Obvio que ningún destino asegura nada, pero al menos quiere darse esa oportunidad una vez más.

Son 41 años sí, y la inmensa mayoría a esa edad ya están más que jubilados de la NBA o jugando por el mínimo salarial. Esa no pasará con el cuatro veces campeón de la NBA. James sabe que pedir en estos momentos un máximo se sale de toda lógica, pero tampoco le ve sentido a prestar sus servicios por una cantidad irrisoria de dinero. Quiere una oferta justa, una que cumpla con su caché y mantenga su estatus dentro de la Liga.

Warriors, a la cabeza de las apuestas

Antes de conocer la decisión de LeBron publicamos el plan de los Warriors para llevárselo y ese mismo sigue adelante. Según informa Shams Charania de ESPN, los de San Francisco son favoritos para contratarle por varios factores entre los que se encuentran Stephen Curry y la familia.

James nunca ha escondido que jugar con el base de Golden State sería un sueño, más tras disfrutar enormemente junto a él con Estados Unidos. Ahora es posible y si los californianos son capaces de formar una plantilla competitiva parece imposible que diga 'no' a cerrar su carrera de leyenda junto a otro mito del baloncesto.

Y como ya decíamos, no podemos obviar que ha dicho en varias ocasiones que en este nuevo capítulo de su carrera pesaría mucho la familia, esa que se encuentra asentada en Los Ángeles, ciudad que está a media hora en avión de San Francisco. Todo encaja, incluso la excepción de nivel medio por 15 millones de dólares que podrían ofrecerle

La opción de reunirse con Giannis en Miami y otros dos interesados

LeBron parece no estar dispuesto a vivir una aventura plenamente desde cero. Por ello, los Miami Heat también se han posicionado en las últimas horas para firmarle. En su caso, tienen flexibilidad para darle un contrato interesante y obviamente tener al lado a Giannis Antetokounmpo invita a entender que pelear por el anillo es el objetivo.

Los de Florida son además ese equipo en el que James logró sus dos primeros campeonatos, por lo que el recuerdo es imborrable. Una última batalla bajo el manto de Pat Riley, y en una ciudad que le es tan familiar, estaría lejos de ser una sorpresa.

Y hay otros dos equipos dispuestos a ofrecerle desde ya un contrato. Los Cleveland Cavaliers, y según explica Chris Haynes, están ya preparando traspasos para hacer sitio a su majestad en casa, ya que no solo nació en Akron (Ohio), sino que allí comenzó su carrera. Y para acabar los Minnesota Timberwolves, un sitio en el que realmente cuesta imaginarlo, pero que se ha metido en la pelea dado su grado de desesperación tras el fracaso en el campaña recién finalizada.