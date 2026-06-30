Cascada de traspasos y fichajes en la NBA: Ja Morant, Porzingis, LeBron James, LaMelo Ball, James Harden...

Antes de que se abra la agencia libre son muchos los equipos que se han lanzado a por algunas estrellas de la Liga, si bien aún queda conocer el destino de algunos nombres de primera línea como LeBron James, Jaylen Brown o Anthony Davis

La NBA está en plena ebullición. Ya con los New York Knicks proclamados campeones, ahora toca vivir la locura de un mercado de verano que empezó por todo lo alto con el traspaso de Giannis Antetokounmpo y que no ha dado tregua desde entonces con el movimiento de varios All-Star ya traspasados –Ja Morant, Julius Randle o LaMelo Ball–, sonadas renovaciones, caso de Kristaps Porzingis, y otros como James Harden que están a punto de firmar.

Ja Morant llega a los Blazers

De candidato al MVP a salir por la puerta de atrás. La trayectoria de Ja Morant en la NBA ha sido de las más sonadas en los últimos años, peor no siempre por cuestiones positivos. En sus primeros años en Memphis deslumbró al punto de ser considerado uno de los mejores jugadores de la Liga, pero después todo saltó por los aires entre armas de fuego y un comportamiento 'macarra'.

Tras muchos rumores, los Grizzlies han apretado el gatillo para mandarle a los Portland Trail Blazers a cambio de Kris Murray y Jerami Grant. Exacto, no se ha incluido un solo pick en la operación, lo cual habla muy mal de un jugador que se ha terminado convirtiendo en tóxico para la mayor parte de la competición estadounidense.

LaMelo Ball junto a Anthony Edwards

Es quizás el movimiento más sorprendente hasta la fecha. La temporada 2025-26 de los Charlotte Hornets fue un soplo de aire fresco y gran parte de culpa la tuvo un LaMelo Ball que se fue hasta los 20,1 puntos, 7 asistencias y 4,8 rebotes de promedio. Pues bien, no ha sido suficiente para que en Carolina del Norte eligiesen retenerle.

A cambio del base, que formará ahora pareja estelar con Anthony Edwards, llega desde Minnesota Julius Randle, que vuelve a cambiar de equipo pese a haber sido fundamental en Knicks y Wolves durante sus estancias. El ala-pívot, también All-Star, es uno de los grandes incomprendidos de la NBA.

Kristaps Porzingis renueva con los Warriors

Tal y como se esperaba desde hace semanas, Kristaps Porzingis seguirá jugando en los Golden State Warriors. Pese a que el curso pasado los problemas físicos no le permitieron jugar con regularidad, la gerencia terminó convencida de que puede ayudarles en su camino para regresar a la cima, por lo que han optado por volver a confiar en él.

Según informa Shams Charania de ESPN, el jugador letón firma por dos años y 40 millones de dólares, lo que supone una importante rebaja salarial respecto a su anterior contrato, permitiendo a los de San Francisco tener flexibilidad para realizar otros movimientos.

LeBron James, James Harden... a la espera

Lo mejor de todo es que queda mucha tela por cortar. LeBron James se ha reunido ya con los Lakers, pero no está convencido de firmar con ellos y se plantea otras opciones. James Harden por su parte ha rechazado su opción de jugador para negociar un nuevo acuerdo con los Cleveland Cavaliers, pero por ahora no hay noticias de ello. Y por si faltase algo, Anthony Davis y Jaylen Brown también están en la rampa de salida para dar forma a un enorme traspaso... ¡Permanezcan atentos!