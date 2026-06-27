Los Celtics rompen su silencio con Jaylen Brown y le dejan entre la espada y la pared

El MVP de las Finales de 2024 fue ofrecido como moneda de cambio por parte de los de Massachussetts para intentar hacerse con un Giannis Antetokounmpo que ha terminado traspasado a los Miami Heat

El final de Jaylen Brown en los Boston Celtics no está haciendo para nada justicia a lo mucho que ha significado para la historia de la franquicia. El alero de ahora 29 años ha estado año tras año dejándolo todo por los verdes hasta el punto de ser clave en el anillo de 2024, siendo MVP de las Finales. Sin embargo, en el equipo han decidido que es momento de romper con él y están decididos a darle salida; tanto es así que el presidente de operaciones de baloncesto, Brad Stevens, lo ha colocado en una situación límite.

Jaylen Brown, a la espera del mejor postor

Lejos de poder apagar el incendio causado por haberlo ofrecido a los Milwaukee Bucks por Giannis Antetokounmpo, el ejecutivo ha confirmado de manera elegante que está en venta al mejor postor, si bien admite que ha sido muy importante en la historia de los verdes.

"Jaylen Brown es una parte fundamental de lo que somos. Nunca voy a predecir el futuro. En los últimos años todo ha estado girando en torno a estos chicos. Nunca se sabe. Pero al mismo tiempo, lo que quiero dejar muy claro es lo valioso que siempre ha sido. Ha sido increíble. Ha sido un compañero de equipo excepcional y una gran persona con la que compartir este camino", comenta antes de dejar claro que han tenido constante comunicación entre las partes.

"Con todos los rumores y todo eso, y su nombre por todas partes, no es fácil. Sin duda, queríamos ser lo más proactivos y transparentes posible. Creo que tuvimos conversaciones muy buenas y sinceras… Siempre mantendré nuestras conversaciones en privado. Creo que es lo apropiado, independientemente del contenido de esas conversaciones", recalca.

Detroit Pistons es la alternativa más real

Con Giannis Antetokounmpo volando a los Miami Heat, en Boston buscan ahora un socio comercial con el que dar salida a Brown. No será sencillo, ya que no quieren regalarlo, pero tampoco hay equipos dispuestos a volverse locos. Ante tal escenario, el periodista Jake Fischer coloca a los Detroit Pistons en la cabeza de carrera para llevarse al All-NBA, ya que tienen una pieza que interesa a los verdes como es Jalen Duren.

Trajan Langdon, general manager de la organización de Michigan, estaría esperando al día 1 de julio, ya que Duren es agente libre restringido, para firmarle la renovación para cerrar un sign-and-trade con Boston. No será sencillo el acuerdo, pero en estos momentos es lo que parece más cerca como salida para Jaylen.