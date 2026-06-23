¿Quién pagará los 183 millones? El millonario problema que tienen los Boston Celtics

La organización de Massachussetts quiere dar un giro de 180 grados a su plantilla, pero para ello necesitan encajar el mencionado montante en otro equipo. Por ahora hay interesados como Houston o Atlanta, pero nadie está convencido

La decisión de Milwaukee Bucks de traspasar a Giannis Antetokounmpo a los Miami Heat ha dejado a los Boston Celtics en una complicada situación, y ya no solo a nivel deportivo por no recibir al dos veces MVP de la NBA, sino también en términos financieros, ya que ahora tienen comprometidos 183 millones de dólares que desean colocar sin por ahora tener a ninguno de los posibles socios comerciales convencidos.

Hablamos de la franquicia de Wisconsin como hasta cierto punto impulsora de este complicado escenario para Boston, pero la realidad es que los verdes se han metido por cuenta propia en el lío. Si la campaña pasada quisieron reducir gastos al no tener claro que Jayson Tatum volvería a tiempo, de cara a la venidera el plan no es volverse locos a título económico, pero sí que quede en un segundo plano respecto a lo deportivo. Por ello, y pese al revés con Giannis, la decisión de traspasar a Jaylen Brown sigue firme, convirtiéndole ahora en ese problema millonarios que deben afrontar los de Massachussetts.

Si bien Shams Charania de ESPN habla ya de que hay algunos equipos interesados en adquirir al alero, entre esos Houston Rockets, Atlanta Hawks y Portland Trail Blazers, la realidad es que ninguno tiene claro que el MVP de las Finales de 2024 merezca que hagan un gran esfuerzo a base de jugadores jóvenes y picks para el draft. Y sí, esa duda estriba en que no convence que a Jaylen le queden tres años y hasta 183 millones de dólares por percibir en su actual contrato.

Jaylen Brown y la ruptura con los Celtics

La realidad es que a muchos ha sorprendido que Boston y Jaylen Brown lleguen juntos al presente. Tras ser visto como un excelente complemento para Jayson Tatum, su mejora progresiva le acabó colocando a la par que su compañero; tanto es así que llegaron las Finales de 2024 y el MVP de la batalla por el anillo fue Brown.

Por supuesto ganar ayuda para que todos se lleven mejor, pero el hilo que separaba el buen ambiente de la ruptura era muy fino. Así, tras un año en la que la lesión de Tatum dio a Jaylen las llaves del equipo, el regreso del primero y una fea salida de playoffs han hecho que todo salte por los aires hasta el punto de dar por hecho que a Brown se le ha acabado el tiempo.

Llegar a los 183 millones, un reto en sí mismo

Los interesados en Jaylen Brown saben que deben igualar un salario brutal que de cara a la campaña 2026-27 se sitúa en los 57,1 millones de dólares. Si nos ceñimos a Atlanta y Houston, ambos con la intención de mejorar y competir, parece tener poco sentido soltar una gran pieza. Empezando por los Hawks, y con Jalen Johnson y Dyson Daniels en principio intocables, haría falta un paquete con al menos cuatro jugadores... Y peor pinta con los Rockets, ya que el gran salario, Kevin Durant, tiene la puerta cerrada, y Alperen Sengun, el siguiente, casi que también.

En todo caso el marrón es para los Celtics. Una vez le han dicho a Jaylen Brown 'vete', recular es imposible. El propio jugador no querrá seguir y ahora se ven abocados a una pronta salida incluso si no consiguen a cambio lo deseado.