LeBron James, en el disparadero

La llegada del ex de los Lakers a unos Sixers plagados de estrellas sigue acaparando el debate en la NBA, con opiniones a favor y en contra

La llegada de LeBron James a unos Philadelphia Sixers que ya habían incorporado a uno de los mejores jugadores de la última temporada, Jaylen Brown, ha revolucionado el campeonato y ha convertido al conjunto de la costa Este en claro candidato al anillo de la NBA.

En las últimas semanas, no se habla de otra cosa, ha sido la sensación del mercado y todo el debate está en cómo encajará James y Brown en un equipo donde siguen Embiid, Maxey, VJ Edgecombe...

En este sentido, hay opiniones para todos los gustos. Desde la confianza que existe en los 76ers al escepticismo de muchos directivos de la NBA, pasando por una advertencia lanzada por el propio Jaylen Brown en su presentación del jueves.

“Obviamente, hay muchos jugadores con talento y egos. Pero para ganar, hay que ser capaz de sacrificarse, hay que tener confianza y comunicarse”, advierte el ex de los Celtics, que ya sabe cómo se vive en un conjunto plagado de grandes nombres. Y de lo que es capaz de hacer si todos aportan y asumen su papel.

Los Sixers, confiados en el encaje de LeBron James

Quien no parece nada preocupado en el encaje de LeBron James es el nuevo presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers, Mike Gansey, quien ha señalado a ESPN que la exestrella de los Lakers sabrá cómo acoplarse a sus compañeros.

“LeBron es un conector. Esa es su principal característica. Puede desempeñar cualquier rol imaginable y va a elevar el nivel de todos en el edificio”, señala un Gansey que recordó la buena sintonía entre James y Embiid en los Juegos de París 2024.

Dudas entre los ejecutivos de la NBA

Muy diferente es la visión desde fuera, pues son varios los directivos de la NBA que han expresado sus dudas, en declaraciones a Hoops Wire, sobre el funcionamiento del conglomerado de estrellas con el que partirán los Sixers en su quinteto titular.

“Sigue siendo LeBron, o al menos tiene momentos en los que te recuerda que alguna vez fue LeBron. Pero este será el capítulo en el que lo veremos y diremos que se quedó demasiado tiempo”, indica un gerente general de la NBA cuyo nombre no trascendió.

Otro ejecutivo de la Conferencia Oeste fue aún más duro. “En mi opinión, es bueno que no se haya ido a los Cavs por el bien del equipo. No va a marcar una gran diferencia”, sentencia.