Lonnie Walker sigue los pasos de Hezonja con el Real Madrid el día en que se despidió el croata

Al igual que el de Dubrovnik, el norteamericano, pretendido por el Madrid, deja la Euroliga ante la primera oportunidad que le ha llegado de la NBA

El Real Madrid está a punto de arrancar su pretemporada y lo hará sin haber completado la plantilla, aunque con las ideas bastante claras sobre lo que quiere. Entre las piezas que faltan se encuentra un exterior, una posición para la que se barajan varios nombres, uno de los cuales lleva tres años en el punto de mira sin que se haya podido completar su llegada.

El fichaje de Lonnie Walker IV ya se intentó en 2024, pero el norteamericano exigía una cláusula de salida a la NBA a lo largo de la temporada que los blancos no estaban dispuestos a aceptar. Fichó por el Zalgiris y, a mitad de campaña, se fue a la NBA. En 2025 volvió a sonar con las mismas exigencias y esta vez fue el Maccabi el que las aceptó, completando la campaña con los macabeos.

Por tercer año, su nombre ha vuelto a estar ligado al conjunto madridista. Y, por tercer año, no va a poder llegar. El exterior estadounidense nunca ha ocultado que su deseo sigue estando en triunfar en la NBA y a la primera opción seria que ha tenido, la ha aceptado.

Según asegura el insider Shams Charania, de ESPN, Lonnie Walker IV ha llegado a un acuerdo para jugar la próxima temporada en los Denver Nuggets a cambio de 3,3 millones de dólares. Su último año en la Euroliga promedió 15,2 puntos y 2,5 rebotes por partido con el Maccabi.

Tras los pasos de Mario Hezonja

Un nuevo jugador que deja la Euroliga por la NBA, como el madridista Mario Hezonja que, este mismo jueves, se ha despedido de la afición madridista con una emotiva carta con la que ha tratado de reconciliarse con los seguidores blancos.

"Ha llegado ese momento que pensé que nunca llegaría: irme del Real Madrid, irme de mi casa. Una decisión que no nace de la falta de vuestro cariño ni de las ganas de seguir luchando por este escudo, sino de circunstancias que me han llevado a tomar otro camino", publica el de Dubrovnik, quien ha llegado a un acuerdo con los Cleveland Cavaliers por un año y 2,8 millones de dólares.

"Me habéis convertido en un verdadero ganador. La unión entre mi mentalidad, mi carácter, mi personalidad y mi espíritu competitivo con el ADN del Real Madrid es, sin duda, una de las mejores cosas que me han pasado en la vida", añadía un jugador que no ha dudado en admitir sus roces con la afición, pero también la sintonía que ha tenido en los mejores momentos.

Hezonja admite sus roces con la afición madridista

Hezonja no dudó en criticar la salida de Scariolo, que supuestamente ha sido el detonante de su salida cuando aún le quedaban varios años de contrato, y tras unas semanas de tensión y un adiós sonado, ha preferido quedarse "con lo bueno". “Hubo noches en las que seguramente os hice perder la paciencia con algún tiro que solo puede tirarlo Mario... y otras tantas en las que vosotros me la hicisteis perder a mí”, reconocía.

El mensaje fue muy claro para mí desde el primer día: ganar todo. Y lo hemos conseguido: partidos, batallas, guerras, títulos… ¡TODO!”, añade también un Mario Hezonja que, según dice, entendió rápido que ese era "su sitio". Aunque ahora se marcha muy lejos de ese lugar.