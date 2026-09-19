Pedro Martínez ya ha hecho más que Scariolo en el histórico SuperMadrid

El técnico catalán suma el primer título europeo del Madrid en cuatro años y el primero desde la Liga ACB que ganó hace dos, con Chus Mateo al mando; aparte de vengarse de Olympiacos en la final de la Supercopa Euroliga (89-93)

El Real Madrid de Pedro Martínez, con sólo dos partidos oficiales en la presente temporada, ya ha ganado más títulos que Scariolo en toda la pasada. Y, además, se trata de un título histórico: la primera Supercopa Euroliga.

El conjunto blanco se vengó del Olympiacos de la final de la Euroliga del pasado año y venció por 89-93 con un partido coral de todo el grupo. Sin grandes anotadores, pero con todos aportando, los de Pedro Martínez le dieron a su técnico lo que más le gusta: rapidez, movilidad y garra.

Campazzo fue el más valorado con 17 tantos y Tavares fue nombrado MVP, pero Jantunen cuajó un partidazo, Luwawu-Cabarrot siguió a su ritmo anotador y el debutante Damian Jones se estrenó a lo grande. Y eso que descartó a dos de los fichajes estrella, Max Shulga y Olivier Sarr, y a un Nick Smith Jr. que aún tiene que integrarse, pero que ya es Supercampeón europeo.

"Mis jugadores creyeron pese a tener un momento horrible en el tercer cuarto ante un gran Olympiacos. Sobrevivimos a esos malos momentos. Personalmente, en el último cuarto, creo que no jugamos demasiado bien, porque no pasamos el balón, pero es pretemporada y necesitamos mejorar. Pese a ello, la mentalidad es más importante que la táctica", asegura Pedro Martínez sobre la fe de su equipo, que le hizo ganar al conjunto más rico del planeta fuera de la NBA.

El Real Madrid, mejor de inicio

El Real Madrid quiso correr desde el salto inicial, aunque cinco pérdidas en apenas cinco minutos enfriaron su salida. La defensa de Jantunen sobre Vezenkov permitió a los blancos encontrar transiciones y obligó al Olympiacos a recurrir a las faltas para contener el ritmo: 7-11 (min. 5).

La entrada de Pradilla dio otro aire al equipo de Pedro Martínez. Su energía contagió a un Madrid que comenzó a castigar desde el perímetro hasta firmar un parcial de 9-0 (12-20). Campazzo puso pausa y sentido a cada posesión y, con todos sumando atrás y el acierto exterior como aliado, los blancos cerraron el primer cuarto con nueve puntos de ventaja (15-24).

El Olympiacos reaccionó con Montero y Fournier. Ambos aprovecharon las pérdidas madridistas, que ya eran diez, para devolver a los griegos al partido (24-29, min. 13). El Madrid resistió desde la defensa, pero la tercera falta de Tavares obligó a prescindir de su referencia interior. Jones recogió el testigo, bien acompañado por Pradilla y Jantunen, especialmente activo en el rebote.

El conjunto heleno siguió apretando. Montero y Fournier asumieron el protagonismo y los tiros libres estrecharon el marcador. Cory Joseph, lanzado en los últimos compases, dejó al Olympiacos a cuatro puntos al descanso: 43-47.

Luwawu-Cabarrot, mermado por las personales

El paso por vestuarios no corrigió el principal problema madridista. Las pérdidas continuaron y los 'locales' golpearon de entrada con un 7-0. Dos triples seguidos de Deck frenaron la embestida, pero llegó otro contratiempo: la cuarta personal de Luwawu-Cabarrot (61-56, min. 24).

Sin Tavares, Donta Hall encontró espacio para imponer su físico cerca del aro. El Madrid, pese a todo, no perdió el pulso. Feliz y Maledon tomaron las riendas y Jantunen y Pradilla volvieron a multiplicarse en las zonas. La reacción devolvió la ventaja blanca al término del tercer cuarto: 72-75.

El último asalto cambió de escenario. El Madrid elevó la intensidad, forzó faltas y aprovechó el bonus griego. Luwawu-Cabarrot, desde la esquina, colocó el 72-82 en el minuto 33. Parecía el golpe definitivo, pero Vezenkov se negó a rendirse. Seis puntos consecutivos le llevaron hasta los 20 y devolvieron la incertidumbre.

Y entonces apareció Fournier. Dos triples pusieron el 89-91 a falta de un minuto. El Olympiacos tuvo la posesión para ponerse por delante, pero Montero perdió un balón cuando más quemaba. El Madrid falló el siguiente ataque, pero un rebote providencial de Luwawu-Cabarrot les concedió una segunda oportunidad y Andrés Feliz no perdonó con una 'bomba' que selló la victoria.

El nuevo proyecto de Pedro Martínez empieza con un título europeo. La próxima semana llegará la hora definitiva, con los estrenos en Euroliga y Liga ACB.

Ficha técnica del Olympiacos 89-93 Real Madrid

Olympiacos (15+28+29+17): Miller McIntyre (3), Dorsey (7), Ward (10), Vezenkov (22) y Hall (13) -cinco inicial-, Montero (12), Papanikolaou (2), Ndiaye (4), Karagiannidis, Joseph (2), Jones y Fournier (14).

Real Madrid (24+23+28+18): Campazzo (7), Maledon (5), Deck (8), Jantunen (11) y Tavares (6) -cinco inicial-, Luwawu-Cabarrot (12), Pradilla (11), Abalde (5), Okeke (2), Llull (3), Feliz (11) y Jones (7).

Árbitros: Ilija Belosevic (SER), Emin Mogulkoc (TUR) y Luka Kardum (CRO). Sin eliminados.