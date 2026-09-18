Convocatoria Selección Española en directo | La lista de Luis de la Fuente para los partidos de España en la Nations League contra Inglaterra, Croacia y Chequia

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo la convocatoria de España para los cuatro partidos de Nations League contra Inglaterra, Croacia y Chequia

¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos al directo de ESTADIO Deportivo de la rueda de prensa del seleccionador español, Luis de la Fuente, en la que se dará a conocer la primera lista de convocados tras conquistar el Mundial. Un momento muy esperado por si introduce novedades con respecto al bloque que conquistó el título.

Poco más de una hora para que Luis de la Fuente dé su primera convocatoria de la Selección Española tras haberse convertido en campeona del Mundo. España lucirá por primera vez durante este parón su segunda estrella bordada en el pecho. La lista será oficial a partir de las 11:30 horas en los perfiles oficiales de la RFEF en redes sociales.

La de este viernes, será una convocatoria continuista en la que Luis de la Fuente repetirá prácticamente con el grueso del grupo que se proclamó campeón del mundo el pasado mes de julio en Nueva York ante Argentina, más allá de la baja de Marcos Llorente, que anunció su retirada de la 'Roja', y alguna novedad.

La delantera será una de las posiciones en las que podrá haber novedades en esta primera lista de Luis de la Fuente tras el Mundial. Oyarzabal y Ferran Torres, autor del gol de España ante Argentina, tienen asegurada su permanencia, habiendo más dudas sobre la figura de Borja Iglesias, quien además ha comenzado la temporada lesionado. Al respecto, en ESTADIO Deportivo hemos preguntado a la afición sobre quién debe ser el '9'. Y lo tienen claro: Carlos Espí. "Carlos Espí es mi '9'"; avisan a Luis de la Fuente de quién debe ser el nuevo delantero

¿Álvaro Valles para la portería de España? Joan García podría dejar un hueco por lesión: También podría haber novedades en la portería de la Selección Española, donde el azulgrana Joan García sufre unos problemas físicos que le impidieron disputar la segunda mitad del duelo contra el Racing. No se antoja de gravedad, pero estará tres semanas en el dique seco. A priori, Luis de la Fuente optaría por otro cancerbero, partiendo con ventaja sobre el papel Leo Roman. El actual portero del Deportivo de A Coruña ya estuvo en las jornadas de entrenamiento previos al Mundial. Remiro también optaría al hueco, siendo el verdiblanco Álvaro Valles el arquero de LaLiga más en forma en este inicio de temporada.

Hay que tener en cuenta, también, que Gavi no podrá estar ante Inglaterra, después de que fuera uno de los sancionados por la FIFA tras los incidentes durante la final entre España y Argentina al final del partido. La FIFA sentencia a Gavi: no estará disponible para Luis de la Fuente

Poco más de media hora para conocer la lista de Luis de la Fuente. Los jugadores seleccionados están citados para arrancar la concentración el martes 22 de septiembre a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Durante este parón de Selecciones, España disputará cuatro partidos. La Selección Española iniciará su andadura contra Inglaterra en el Estadio de Wembley el sábado 26 de septiembre, jugando los dos siguientes compromisos en casa contra Croacia en Sevilla, el martes 29 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y frente a Chequia en Oviedo, el sábado 3 de octubre. La ventana internacional de España se cerrará en Split contra Croacia el martes 6 de octubre. Todos los partidos empezarán a las 20:45 horas peninsulares

Este viernes se inicia una nueva etapa en la Roja, donde ya no estará Marcos Llorente, quien se despedía así de la Selección semanas atrás:"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección.Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta.Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida.Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada.Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables.Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo.Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia.Gracias por todo.Un abrazo a todos"

Se calienta el debate sobre la delantera de la Selección. Las novedades pueden ir desde Sergio Camello, a Roberto Fernández, delantero del Espanyol. Roberto Fernández espera la llamada de Luis de la Fuente: "Estaré atento"

Habrá que estar muy atentos también al nombre de Fermín López, quien se cayó del Mundial a última hora por una inoportuna lesión. El azulgrana ha vuelto a su mejor nivel a las órdenes de Flick en este inicio de curso. ¿Se colará de nuevo en los planes de Luis de la Fuente? Convocatoria de Luis de la Fuente: Fermín López se cuela en las listas

Cabe recordar también que no sólo atenderá a los medios hoy Luis de la Fuente, a partir de las 12.30 horas. Antes hablará David Gordo, técnico de la sub, quien también dará su convocatoria a las 12 horas.

Poco más de diez minutos para que Luis de la Fuente dé a conocer su nueva relación de convocados. Se espera algún guiño a Ceuta en el anuncio.

Muchos son los nombres en las quinielas de futbolistas que aspiran a dar la sorpresa en la lista de hoy. Y es que la baja de Marcos Llorente da muchas opciones, más allá del mero lateral. Uno que suena poco pero que está derribando la puerta de Luis de la Fuente con su actual momento de forma es el sevillista Kike Salas, quien está en el radar del seleccionador español. Lesionado ahora, será una opción de futuro.

Convocatoria continuista de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial. Cuatro son las novedades. Sorprende en portería, Josep Martínez (Inter de Milán). Mucho más esperadas, Huijsen, Fermin y Roberto Fernández.

Fermín y Huijsen, vuelven: El destacado comienzo del azulgrana y el madridista ha sido suficiente para que ambos vuelvan a la lista de Luis de la Fuente. La lesión del onubense le dejó sin Mundial, pero sin duda ha vuelto con más que fuerzas renovadas que nunca. Por su parte, Dean Huijsen ha cambiado su devenir con la llegada de Mou al banquillo blanco.

También se conoce ya la convocatoria de la sub 21 de David Gordo: Porteros: Fran González, Salvi Esquivel y Bruno Iribarne Defensas: Fresneda, Jon Martín, Xavi Espart, Jacobo Ramón, Álex Valle, Juanma Herzog, Yarek y Obrador. Centrocampistas: Bernal, Chema Andrés, Fernando López, Mario Martín, Rodrigo Mendoza e Iker Bravo. Delanteros: Gonzalo, Espí, Pablo García, Jan Virgili, Javi Hernández y Jesús Rodríguez.

Le preguntan a Luis de la Fuente sobre su renovación, pero prefiere no mojarse, indicando que lo comunicará la RFEF cuando sea el momento: "Me permite que las noticias referentes a la renovación sean cosa de la Federación. Esa información la comunicará en su momento la RFEF"

El nuevo formato de la Nations League: "A mí no me gusta. Prefería el formato anterior. Tendremos cuatro partidos de gran exigencia. Con algunos tenemos mucho desplazamiento, viaje... Prefería le formato anterior, con más descanso, y se cuida la salud de los futbolistas".

Responde el seleccionador español sobre las novedades de la lista, Josep Martínez y Roberto : "Josep estuvo conmigo en la Sub-21, confiamos mucho en él, es campeón de Liga y Copa de Italia. Es de máximas garantías. Y a Roberto le hemos seguido mucho y ahora es su momento. Lo está haciendo muy bien, lleva seis goles y encaja perfectamente en esa otra versión de delantero que buscamos".

¿Balón de Oro para Rodri o para Lamine? "Son españoles y se lo daría a un español. Me parece que han hecho méritos y tienen talento para ganar ese reconocimiento"

Preguntado sobre la polémica de Vinicius y Mbappé con las camisetas de apoyo a Ceuta, Luis de la Fuente ha sido claro: "Yo me siento hoy más caballa y más ceutí que ayer".

El cambio en la delantera, con la entrada de Roberto, en una lista continuista: "Tratamos de cubrir todos los escenarios y hemos hecho una lista muy equilibrada. ¿Cómo no va a haber continuidad con jugadores que lo han ganado todo? Pero eso no significa que no apostemos por aquellos que llaman a la puerta. Aunque hay que cruzarla y entonces te quedarás en este piso. Les queremos dar ese reconocimiento y la oportunidad de que muestren su rendimiento en la Selección".

El banquillo español de Chequia, con Santi Denia: "Apostamos por la formación. Somos pioneros desde hace mucho tiempo. Se ven los resultados desde hace tiempo, desde hace años. Aunque ahora al ganar títulos se reconoce más. Somos un ejemplo a seguir en cuanto a formación. Es el germen que hace que los entrenadores destaquen".

El lateral derecho de España, sin Marcos Llorente y con Pedro Porro entre algodones. ¿Eric García o Pubill? "Un recuerdo para Marcos Llorente, todo el respeto para su decisión, todo el apoyo. Le conozco desde 2013 o 2014 que debutó conmigo en la Sub-19. En el lateral derecho estamos cubiertos. En esta lista, los laterales derechos son Pedro Porro y Eric García. Sino hubiéramos mirado a la Sub-21: Fresneda, Espart... Hay muchos jugadores para cubrir las posiciones".

"Lo único que me preocupa es la salud de los futbolistas . Que podamos contar con ellos. Nada más terminar la final, en caliente, dos o tres minutos después vino un jugador que me dijo: “¿Qué nos queda por ganar?”. Pues le partido contra Inglaterra del 26 de septiembre. Este equipo no para. No nos vale con el Mundial, hay que ser mejores. Con lo que hemos hecho no nos da para ganar el siguiente partido. No tengo ninguna duda, ninguna preocupación. Sólo que estén disponibles y sanos", asegura Luis de la Fuente.

La titularidad en la portería de España: "Antes analizamos a los tres mejores porteros para el Balón de Oro. De los 10, tres españoles. Es el único caso. Los tres, qué casualidad que son los que estuvieron en el Mundial. Cualquiera de ellos es merecedor. Pero al que elijamos... Estamos muy tranquilos. Son tres de los mejores cinco porteros del mundo. Unai Simón ha sido el mejor portero del mundo, ha batido todos los récords... Igual hay que darle continuidad... Y el resto son ‘superporteros’"

La polémica por los homenajes no hechos a ocho jugadores de la Selección tras la negativa del Barça: "Me da pena, porque es un reconocimiento que no pasa muchas veces. Lo estarán celebrando mucho, porque les reconocen allá donde van. Si no te lo reconocen en casa, ya lo harán en otro sitio".

La final del Mundial. ¿Injusto que no se juegue en España?: "Mi opinión, que es lo que puedo controlar. Se debería jugar en España, por muchos motivos. Queda mucho y seguro que FIFA valorará lo bueno que ofrece España. Infraestructuras, estadios... Ahora mismo no tengo duda de que se debería jugar en España"

La vuelta de Fermín y Huijsen: "Aprovecho para reconocer el esfuerzo que hacen por querer estar en la Selección. Trabajan mucho y se esfuerzan mucho. Es un grupo espectacular y en lo humano. Tanto Dean como Fermín, que tuvo una desgraciada lesión, como lo son todas, pueden vivr esa experiencia".

El reto de ganar Eurocopa-Mundial-Eurocopa: " En la vida es muy difícil ganar y se pierde mucho más que se gana. Repetir éxitos en cuanto a consecución de títulos... Vamos a intentar estar en disposición de competir por ganar. Ahora somos el rival a batir. Esa es una motivación añadida".

El cambio de Huijsen: "Le vemos muy bien, por eso apostamos por él. Rinde mejor el que no tiene altibajos. El futbolista debe entender que en la competencia mejora, que con sus compañeros toca respetar que en otros momentos otros están mejor. Nosotros siempre buscamos el equipo más competitivo posible. Dean tiene que entender como otros, que tiene que trabajar siempre pensando en ser mejor. Será muy bueno para él y para su club. Hay una gran competencia. En el Mundial nuestros centrales fueron los mejores del mundo. Hay que empujar bien esa puerta".

¿Es la lista más fácil de Luis de la Fuente desde que es seleccionador absoluto?: "Todas las listas son complicadas. No ha sido ni más ni menos fácil que otras. Nuestro trabajo es afinar más cada día".

El actual momento de Zubimendi: "Martín es otro de los futbolistas que dije que, si Rodrigo es el mejor del mundo, Zubimendi es el segundo en su posición. El otro día fue lateral derecho con el Arsenal y lo hizo bien, la competencia allí es feroz. Mi reconocimiento para él, cuando juega siempre lo hace bien. .En su club también, pero a nosotros no nos falla nunca".

Hasta aquí la lista de Luis de la Fuente. A continuación será el seleccionador David Gordo quien atienda a los medios de comunicación.

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España inicia este viernes 18 de septiembre su andadura hacia la UEFA Nations League con la primera convocatoria de Luis de la Fuente tras el triunfo de la Selección Española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el pasado 19 de julio, en New Jersey frente a Argentina.

Con la segunda estrella bordada ya en su pecho tras haberse proclamado campeona del Mundial 2026, la 'Roja' de Luis de la Fuente vuelve a escena teniendo aún en la retina el gol de Ferran Torres en la gran final. Un éxito que ya es pasado, iniciando España hoy mismo un nuevo ciclo deportivo en el que lucirá por primera vez las dos estrellas en el pecho.

La España campeona del mundo comienza su andadura en la Nations League

El objetivo inmediato de España es encarar la fase de grupos de la UEFA Nations League, torneo en el que la 'Roja' busca resarcirse tras caer en la final de la edición anterior frente a Portugal en la tanda de penaltis. La Selección Española iniciará su andadura contra Inglaterra en el Estadio de Wembley el sábado 26 de septiembre, jugando los dos siguientes compromisos en casa contra Croacia en Sevilla, el martes 29 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y frente a Chequia en Oviedo, el sábado 3 de octubre. La ventana internacional de España se cerrará en Split contra Croacia el martes 6 de octubre. Todos los partidos empezarán a las 20:45 horas peninsulares.

Luis de la Fuente dará su lista de convocados hoy, 18 de septiembre, a partir de las 11:30 horas

El seleccionador español Luis de la Fuente atenderá hoy a los medios de comunicación a partir de las 12:30 horas en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Antes, a las 11:30 horas, el riojano facilitará la lista de convocados para las citas internacionales de España a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Los jugadores seleccionados están citados para arrancar la concentración el martes 22 de septiembre a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

David Gordo también dará la convocatoria de la sub 21

También este viernes se hará pública la convocatoria de la Selección española sub 21, en la que los pupilos de David Gordo afrontarán durante esta ventana tres compromisos para cerrar la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027. David Gordo dará la lista a las 12:00 horas y comparecerá ante los medios, como es habitual, después de la rueda de prensa de Luis de la Fuente. La sub 21, líder de su grupo con un pleno de siete victorias, jugará a domicilio contra Finlandia (Tampere, 25 de septiembre) y San Marino (Serravalle, 1 de octubre) y recibirá, en el estadio Can Misses de Ibiza, a Rumanía (6 de octubre).