"Carlos Espí es mi '9'"; avisan a Luis de la Fuente de quién debe ser el nuevo delantero

La selección española busca nueve y la afición ya tiene bastante claro quién debería ser. Luis de la Fuente anunciará su primera convocatoria después de conquistar el Mundial y una de las grandes incógnitas está en la delantera. Carlos Espí, Roberto Fernández, Sergio Camello y Gonzalo García aparecen entre las opciones

Luis de la Fuente da en pocas horas la primera lista de convocados tras proclamarse campeón del mundo el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Allí, aquel grupo pasó a la historia del futbol español e hicieron con un pequeño lugar en el olimpo del deporte español al que solo pertenecen por el momento 49 futbolistas españoles, los campeones de 2010 y los de 2026.

Por todo esto y la confianza e importancia que siempre le ha dado Luis de la Fuente al grupo desde que es seleccionador, es muy difícil pensar en revoluciones como la que hemos visto, por ejemplo, en Alemania con Jürgen Klopp. Lo más sensato, posible y coherente es que la mayoría de los jugadores que fueron al mundial repitan convocatoria. Sin embargo, se esperan pocos, pero algunos cambios. Joan García, lesionado este fin de semana con el FC Barcelona. Marcos Llorente retirado de la selección o Borja Iglesias y Pedro Porro con problemas físicos en este inicio de campaña.

En busca del Compañero de Oyarzabal y Ferrán

Una de las incógnitas está en el 9 que acompañará a Mikel Oyarzabal y aún a Ferrán Torres, que está en un gran estado de forma, rindiendo a gran nivel en París con el PSG. Entre las opciones aparecen tres delanteros españoles que están en un gran momento y un viejo conocido de un Luis de la Fuente que renovará hasta el próximo mundial de 2030.

Las opciones de Luis de la Fuente

Por rendimiento, Carlos Espí, Roberto Fernández y Sergio Camello han comenzado la temporada enchufadísimos. Sergio Camello y Roberto Fernández van a gol por partido: Seis partidos, seis goles. En cambio, Carlos Espí es el jugador con mejor promedio de minutos por gol. Cada 13 minutos anota un tanto el ariete madridista, que se ha adaptado muy bien al equipo de José Mourinho.

Sin embargo, ninguno de ellos es el que parte como favorito. Gonzalo García puede ser la gran sorpresa de la convocatoria de Luis de la Fuente. El delantero del Fulham no ha demostrado un gran inicio de temporada en la Premier League, pero sí fue uno de los delanteros de apoyo que convocó Luis de la Fuente el pasado mes de junio antes de poner rumbo a Estados Unidos. Y tal y como se ha comentado antes, el seleccionador le da mucha importancia al grupo humano, y Gonzalo García ya sabe lo que es convivir con los campeones del mundo. No obstante, el momento que cruza el jugador del Fulham en la Premier League no es el ideal para recibir la llamada del técnico nacional.

La opinión de la afición

En ESTADIO Deportivo nos hemos lanzado a la calle con una original y visual encuesta en la que los aficionados de la selección española han querido mostrar quién debe ser el delantero que acompañe a Oyarzabal y Ferrán Torres. Entre las cuatro opciones hay un ariete que parte con gran ventaja en la opinión de los aficionados, Carlos Espí: "El delantero de la selección debe ser Carlos Espí".

Varios aficionados apostaban por Roberto Fernández tras su gran inicio con la camiseta del Espanyol: "Para mi el delantero es Roberto". Sin embargo, alguno que otro tiraba de ironía y apostaba por el delantero que más votos llevaba por momento en nuestra encuesta: "Yo no tengo personalidad, Carlos Espí es mi nueve".

Roberto Fernández, Sergio Camello y Gonzalo García se han quedado algo más rezagados en la encuesta, pero sin lugar a duda también son opciones de garantía para esta lista que Luis de la Fuente tiene en mente. “Sergio Camello viene espectacular, pero completo Roberto Fernández es el idóneo”, comenta la afición al micrófono de ESTADIO Deportivo.

Una prueba de exigencia para los nuevos

Pase lo que pase con la lista, España puede presumir de tener tres delanteros de muy buen nivel que competirán como los que más para empezar a desempeñar un buen papel en la UEFA Nations League. Croacia por partida doble, Inglaterra y República Checa serán los rivales en este largo parón de la nueva campeona del mundo.