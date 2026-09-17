Pellegrini define hoy la situación de Valentín Gómez en el Betis con una decisión vinculante

En un segundo plano hasta ahora al perder su condición de comodín, entrar hoy o no en las rotaciones contra el Getafe se presenta fundamental para el futuro del central en La Cartuja

Manuel Pellegrini insiste de manera persistente en la importancia de contar con una plantilla equilibrada para dosificar esfuerzos ante la acumulación de partidos y la exigencia de competir en Champions, LaLiga y más adelante en la Copa del Rey.

Sin embargo, hasta el momento ha habido futbolistas que apenas han entrado en las rotaciones realizadas por ahora, lo que se refleja en que ocupa los puestos bajos en la clasificación de minutos.

Recientemente, se apuntaba en ESTADIO Deportivo el caso de Ángel Ortiz, que a diferencia de Junior en la izquierda con Fran García, no lo había considerado como una alternativa a Héctor Bellerín, y lo cierto es que Valentín Gómez se encuentra en una situación similar.

Valentín Gómez solo ha jugado dos partidos y no es considerado como lateral

De hecho, a pesar de su condición de comodín por poder jugar de central y en la izquierda, el de San Miguel, firmado hace dos veranos, solo ha disputado 119 minutos hasta ahora, repartidos en dos partidos, como titular contra el Valencia como central y desde el banquillo en Champions como relevo de Natan en el 61'.

Es decir, que al contrario que el curso pasado, Pellegrini no lo contempla este curso como vía para el carril zurdo, mientras que, a día de hoy, ocupa el último puesto en la escala de prioridades del míster en el eje de la zaga, por detrás de Natan, Bartra y Diego Llorente.

Posible oportunidad ante el Getafe

Por ello, el defensa argentino está obligado a aprovechar cada oportunidad que se otorgue y los tres partidos de esta semana se presentan como una ocasión probable para reivindicarse. Y es que Pellegrini está obligado a refrescar el once por el maratón de encuentros en siete días y la nueva ausencia de Diego Llorente podría abrirle la puerta esta tarde contra el Getafe dentro de las rotaciones programadas.

Este partido se erige en un tren fundamental para el joven futbolista de 23 años de cara a ingresar en los planes del 'Ingeniero' y subir peldaños en sus prioridades, pues de lo contrario está llamado a desempeñar un rol muy secundario en el presente curso, lo que podría frenar su proyección.

Problema serio si tampoco entra hoy en las rotaciones

Evidentemente, el problema será mayor si al contrario de lo que se espera Pellegrini tampoco le entrega la camiseta de titular contra los azulones y apuesta por una pareja consolidada como la formada por Bartra y Natan. En ese caso, dicha decisión le introduciría en un peligroso escenario de ostracismo y condicionaría su futuro como bético, si bien, a priori, todo apunta a que Valentín, al igual que Ángel Ortiz, integrarán el once de esta tarde con la presión que supone por la necesidad de reivindicarse.

No obstante, Valentín Gómez ha evidenciado una gran personalidad desde que llegó y que está preparado para responder en situaciones límite como la actual pese a su juventud. A priori, Pellegrini confía en sus prestaciones, pero debe concretarlo con hechos.