El 'marrón' de Lo Celso con Argentina tiene truco: citado sólo para el homenaje a Messi

Aunque jugó el lunes sus primeros minutos de la temporada como verdiblanco (seis y el alargue en Villarreal) después de volver tras las vacaciones post mundialistas con una lesión muscular, el mediapunta no se libra de viajar en el parón con su selección, pero lo de Scaloni es más un detalle que un abuso

Ha sido en la quinta jornada cuando Giovani Lo Celso jugó sus primeros minutos de la temporada 26/27 con el Real Betis. El rosarino debutaba ante el Villarreal CF en una lista de convocados, ya que regresó el 10 de agosto con una lesión muscular de sus vacaciones post Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. De hecho, su presencia en la final de Nueva York, aunque no tuviera participación alguna, argumentó el aplazamiento de la primera entrega del campeonato doméstico ante el Valencia CF. En La Cerámica, el '20' sustituía en el 84 al 'Cucho' Hernández y ayudó a tener algo más de posesión para que el tiempo pasara.

Este largo ostracismo no ha evitado, sin embargo, que Lionel Scaloni lo incluya en su citación para el próximo y largo (tres semanas) parón de selecciones de finales de septiembre y principios de octubre, una decisión que ha levantado ampollas en el beticismo, que ya ha tenido que vivir cómo el zurdo se ha roto en alguna ocasión durante los compromisos internacionales y volvió a ser llamado en cuanto estuvo disponible, sin margen para ser útil siquiera para Manuel Pellegrini. La situación, de hecho, ha generado más de un 'meme' en las redes sociales, donde los escépticos se preguntaban por qué volvió lesionado de tierras norteamericanas si casi no actuó y daban por hecho que viajaría.

Con los campeones de Qatar 2022 y el resto de la 'generación de oro'

De todas formas, la convocatoria por parte de la Albiceleste tiene truco, ya que Gio Lo Celso no participará en los dos primeros amistosos programados (el 30 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el 3 de octubre contra Burkina Faso en el Monumental de Buenos Aires), sino que acudirá al 'último tango' de Leo Messi el 6-O en el estadio de River Plate ante Benín, ya que, si bien el para muchos mejor jugador de la historia anunció recientemente su retirada del combinado nacional, ha aceptado una despedida en loor de multitudes, lo que ha alterado la revolución prevista en la nómina.

Así las cosas, todos los que fueron campeones del Mundo en Qatar 2022 y sus familias han sido invitados al encuentro para estar con 'La Pulga'. El ahora bético de nuevo se lo perdió por lesión mientras estaba cedido en el Villarreal CF, pero fue una excepción que no es óbice para considerarle dentro de una generación que ganó también dos Copas América y una Finalissima. Al estar en activo y ser parte de los planes de Lionel Scaloni cuando está sano de manera habitual, el míster ha querido que tanto el homenajeado como su compañero en el Inter de Miami Rodrigo de Paul y el citado Gio se ausenten de los dos primeros 'bolos' y tengan una presencia testimonial en una ocasión especial.